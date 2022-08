Verstappen critica los cambios impuestos por la FIA para F1 2023

Tras la resistencia de los equipos a la idea original de elevar los bordes del suelo en 25 mm para 2023 para ayudar a limitar los problemas de rebote que algunos competidores han experimentado tras la introducción del nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 en 2022, la FIA acordó una solución de mutuo acuerdo durante las vacaciones de verano.

Se ha acordado un aumento de 15 mm, que es 5 mm más alto que un cambio de 10 mm que se entiende que la mayoría de los equipos estaban contentos de apoyar.

Pero mientras que los equipos descontentos con la idea original han aceptado el último acuerdo, el piloto de Red Bull, Max Verstappen, ha cuestionado si los ajustes de la regla eran necesarios en primer lugar.

El campeón del mundo cita el hecho de que Mercedes, que fue una fuerza impulsora para conseguir que la FIA actuara sobre el porpoising, ha tenido un mejor manejo del fenómeno en las últimas carreras, por lo que no parece necesitar mucha más ayuda.

Al hablar del posible impacto competitivo de los cambios, que obligarán a los equipos a rediseñar componentes clave de su coche, Verstappen dijo: "Será interesante verlo. Quiero decir, en este momento, no creo que esté muy claro cuánto va a perjudicar a los diferentes tipos de equipos".

"Creo que estos cambios han sido un poco pasados (de tiempo), porque ya en las últimas carreras se ha podido ver que la mayoría de los equipos lo tenían más o menos controlado. Los equipos que realmente lo pidieron lo tenían mucho más controlado".

El GP de Bélgica de este fin de semana marca la introducción de nuevos límites de rebote para los equipos, así como una restricción de la flexión del suelo, lo que algunos han sugerido que podría perjudicar más a los líderes Ferrari y Red Bull.

Sin embargo, Verstappen no espera que haya ningún impacto en el rendimiento de su equipo.

"Bueno, no creo que vaya a perjudicarnos necesariamente", explicó.

Photo by: Red Bull Content Pool

No hay tiempo para relajarse

Verstappen llega al Gran Premio de Bélgica con una cómoda ventaja de 80 puntos sobre su principal rival por el título, Charles Leclerc, lo que significa que, en teoría, podría terminar segundo en las carreras restantes y seguir ganando el campeonato.

Pero aunque la situación es un mundo de distancia de la lucha súper estrecha que tuvo con Lewis Hamilton la temporada pasada, Verstappen no ve ninguna razón para pensar que la presión ha desaparecido ahora.

"Creo que sería un error relajarse", dijo. "Hay tantas cosas que todavía pueden salir mal, o pueden salir bien. Pero creo que la intención de nosotros es que queremos ganar más carreras y así es como enfocamos también las carreras que quedan".

Y añadió: "Creo que todo el equipo piensa lo mismo. Queremos ganar más carreras. No estamos aquí para decir: 'Oh, sólo podemos acabar segundos'. Como si eso estuviera bien. No trabajamos así":

"Creo que siempre queremos lo mejor: queremos ganar. No queremos dar victorias a otros equipos sólo por estar seguros. Por supuesto, sabemos que también tenemos que terminar las carreras sin problemas. Pero aún quedan nueve carreras y nuestro objetivo es ganarlas".