Verstappen no usará almohadilla para el cuello ante risas de su padre

Max Verstappen es el piloto recurrente en el podio a lado de los Mercedes tripulados por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas con resultados que le permiten estar cómodamente en el tercer lugar del campeonato de constructores.

Pero para el holandés de Red Bull Racing esto no es suficiente, y aunque admite quisiera luchar por las victorias también es consciente del dominio del equipo alemán.

“No quieres frustrarte tratando de obtener resultados que no son posibles y es lo que trato de hacer. Sigo esforzándome, sigo tratando de obtener el mejor resultado posible en lo que esté dentro de las posibilidades del coche, pero cada fin de semana es lo mismo. Sé que no puedo pelear por el campeonato este año”, dijo el piloto de Red Bull Racing en la sesión de medios del jueves en Turquía.

Verstappen comparó su situación de constante ascenso al podio, entre o detrás de los Mercedes, como el de una persona que asiste como tercer invitado a una cena de una pareja, o como una cita de repuesto.

“Es bueno estar en el podio. Pero al final del día, estar allí como el tercero no lo es. Se siente un poco como ser la tercera persona que acompaña a otros a una cena y eso no es bonito. Prefiero ser el que conoces teniendo una agradable cena romántica en lugar del tercero (lampara o sujetavelas).

En la temporada 2020, Verstappen suma nueve podios, entre ellos una victoria y cinco de segundo lugar contra tres de tercero.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sin ayuda extra en el cuello

Ahora en Turquía espera ser competitivo en una pista que solo conoce por los videojuegos y que es demandante físicamente, especialmente en la conocida curva 8 de 640 metros de longitud donde el cuello sufre el impacto de las fuerzas G.

Ante esta demanda los pilotos escogen colocar un acolchado para ayudar al cuello a resistir el constante paso por esta zona, un aditamento al que Verstappen no recurrirá luego de que su padre se riera en alguna ocasión por haberlo utilizado.

“No lo usaré. Recuerdo mi primera prueba de F3 donde al concluirla no podía mantener mi cuello recto. Tuve que poner el acolchado y mi papá se estaba riendo de mí por haber usado eso. Desde ese día me negué a poner almohadillas junto a mi cabeza. Prefiero que se me caiga la cabeza, que correr con ese aditamento, así que este fin de semana será igual”.

“El circuito me parece muy interesante. Recuerdo haberlo jugado mucho en el videojuego de la F1 en el pasado, porque siempre pensé que era una pista muy buena, así que estoy ansioso por conducir aquí”.

“Pienso especialmente en la curva 8. Probablemente será a gas de todos modos, pero tienes las fuerzas G en tu cuerpo durante mucho tiempo”.

Con información de Jonathan Noble

Related video