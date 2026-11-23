Fórmula 1 Las Vegas GP

Max Verstappen revela que está considerando participar en las 24 Horas de Daytona de 2027

Verstappen dice que actualmente está explorando si sería posible competir en las 24 Horas de Daytona el próximo año. Si lo hace, sería en un coche GT3

Ronald Vording

Publicado: 23 nov 2026, 20:40

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

El neerlandés señaló que estuvo allí principalmente para grabar contenido con Red Bull, pero la visita también abre la interrogante sobre si está considerando seriamente participar en la Rolex 24, la carrera de resistencia que se disputa en el trazado mixto del Daytona International Speedway.

Cuando Motorsport.com le planteó esa pregunta durante la sesión con los medios neerlandeses en Las Vegas, Verstappen reveló que no está descartada una aparición en la parrilla el próximo invierno.

"Lo estamos analizando, para ver si es posible, pero por ahora la visita tuvo más que ver con grabar cosas con Red Bull".

Daytona es una de las carreras de resistencia que ocupa un lugar prioritario en la lista de deseos del tetracampeón mundial de F1. "Definitivamente es una que quiero hacer, sí", confirmó Verstappen.

También es una de las competencias que Verstappen ya podría disputar durante su trayectoria en la F1, dado que el evento se celebra durante el receso invernal. La 65.ª edición de las 24 Horas de Daytona está programada para el fin de semana del 28 al 31 de enero de 2027.

"Sí, esa carrera es definitivamente posible ya durante mi carrera en la F1, así que espero que se dé. Pero tendremos que esperar un poco más [para tener noticias]. Todavía tenemos algo de tiempo para eso también".

Race start

Photo by: Art Fleischmann

Verstappen dejó en claro que disputaría esa competencia en un auto GT3, lo que en Daytona significaría competir en la categoría GTD Pro.

Tras sus aventuras en el Nürburgring Nordschleife y su aparición como invitado con su propio equipo de carreras en Portimão, marcaría la primera participación de Verstappen en competencias de GT en suelo estadounidense.

En cuanto a las 24 Horas de Le Mans, Verstappen ya indicó que no competirá allí el próximo año. El neerlandés solo quiere correr en el Circuito de la Sarthe con una preparación muy exhaustiva, pero explicó que Daytona es una historia distinta.

"Realmente solo quiero hacer Le Mans en un hypercar. Y ahí tienes que pensar con cuidado cómo quieres abordarlo. ¿Quieres hacerlo por tu cuenta o quieres hacerlo con un equipo de fábrica? Todavía tengo tiempo para resolver eso también.

"Si quiero correr en Daytona, o en el Nordschleife, sería en un auto GT3. No quiero decir que eso sea más fácil, pero sí es un poco más sencillo de organizar que con un hypercar".

Cuando se le señaló que Verstappen al menos les daría a los aficionados del deporte motor algo que esperar con entusiasmo durante el receso invernal de la F1 —tal como lo hará Fernando Alonso con el Rally Dakar—, se rió: "Es lindo, ¿no? Siempre disfruto ver a pilotos haciendo otras cosas fuera de la F1 y también disfrutando de otras categorías del automovilismo.

"La temporada de F1 ya es bastante larga, por supuesto, pero si puedo combinarlo con llevar a la familia, por ejemplo, entonces igual intentaré participar en otros eventos".

Eso probablemente también aplicará para las 24 Horas de Nürburgring en 2027, aunque las carreras preparatorias de la NLS coinciden con Grandes Premios de F1. Sin embargo, Verstappen rió: "¡Por suerte, ya conozco esa pista!".

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Photo by: ADAC Motorsport

Todavía está considerando organizar un día de pruebas con su equipo como parte de los preparativos para la carrera de 24 horas en la región de Eifel.

"Sí, pero por supuesto también hay que verlo con el circuito, para saber qué días son posibles. Pero vamos a ver si podemos programar otro día de pruebas, porque eso es lo que hace todo buen equipo que compite allí. Así que sí, definitivamente es algo que también vamos a revisar".

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