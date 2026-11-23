Fórmula 1 Las Vegas GP

Verstappen confía en la F1, aunque preferiría no viajar a Oriente Medio

Verstappen dice que la F1 y la FIA tienen mucha más información de la que aparece en las noticias, aunque, en cuanto a sensaciones, él aún preferiría estar en casa

Ronald Vording

Publicado: 23 nov 2026, 13:47

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alex Slitz / Getty Images

Después de que la Fórmula 1 informara a Imola de que no sería necesaria como plan B, F1 está ahora plenamente comprometida con concluir la temporada 2026 en Oriente Medio. Aunque F1 siempre ha sostenido que haría "lo correcto" si la situación de seguridad se deterioraba, ve el fin de semana de MotoGP en Qatar como un ejemplo de cómo los dos últimos Grandes Premios pueden celebrarse según lo previsto.

Max Verstappen ya ha dejado claro anteriormente que siempre disfruta visitando Oriente Medio, pero que, dados los conflictos en la región, personalmente preferiría correr en otro lugar.

Es una opinión que el cuatro veces campeón del mundo aún mantiene, como quedó claro cuando Motorsport.com le preguntó en el paddock de Las Vegas por las próximas carreras en Qatar y Abu Dhabi.

"Con las garantías que nos dan, también en conversaciones privadas, simplemente tienes que asumir que toda la información es correcta. Podría oponerme a ello, pero tampoco tiene sentido hacerlo. Solo espero que todo salga bien."

Cuando se le señaló que sigue habiendo una diferencia entre lo que le dice la cabeza –dadas esas garantías– y cómo se siente, Verstappen respondió durante la sesión con los medios neerlandeses: "¿Me siento bien al respecto? No. Preferiría quedarme en casa. Pero si nos dan todas las garantías de que es seguro, entonces no hay mucho negativo que pueda decir al respecto.

"¿Pero es agradable que sigan volando misiles por los países a tu izquierda, a tu derecha o debajo de ti? No, desde luego no es agradable."

Verstappen sí tiene intención de viajar a la región, en parte porque todavía hay algo en juego para Red Bull con el tercer puesto en el campeonato de constructores. En MotoGP, Yamaha ya no tenía nada por lo que luchar y el fabricante japonés decidió boicotear la carrera en Qatar.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Preguntado sobre si realmente habría considerado quedarse en casa si no hubiera habido nada en juego para su empleador, Verstappen respondió: "Eso siempre es difícil de decir. Y por supuesto, MotoGP también tenía que ir allí un poco antes, durante una semana algo más incierta", dijo el neerlandés, refiriéndose a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Imola habría sido la preferencia de Verstappen –como fue el caso de varios otros pilotos de F1–, pero el piloto de Red Bull concluyó subrayando que tiene que confiar en las garantías de seguridad proporcionadas por F1.

"¿Existe la posibilidad de que algo pueda pasar? Sí, por supuesto. Pero también existe la posibilidad de que algo pueda pasar aquí en Las Vegas. Siempre puedes verlo de esa manera.

"Es solo que el riesgo podría estar un poco más cerca de ti allí, pero no hay mucho más que pueda decir al respecto. Solo esperamos que todo salga bien."

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