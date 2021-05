Verstappen, incómodo en Portimao: "No disfruté ni una sola vuelta"

El piloto holandés tuvo un buen viernes siendo segundo en ambas sesiones de entrenamientos pero muy cerca de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, respectivamente. Y hoy comenzó en buena forma liderando la tercera y última práctica previa a la clasificación.

Parecía que tanto Verstappen como Red Bull estarían nuevamente en la pelea a la hora de la verdad del sábado, pero por el contrario nunca fueron contendientes a las primeras posiciones.

Luego de ser 11° en la Q1, Verstappen se ubicó quinto en la Q2 a casi siete décimas de un Hamilton que marcó un gran tiempo en una instancia en la que los coches de Milton Keynes y los Mercedes usaron neumáticos blandos.

Ya en la Q3 y de regreso a los blandos, Verstappen perdió su primera vuelta rápida por exceder los límites de la pista en la curva 4 tras casi perder el control de su coche por un momento repentino de sobrevirancia y luego marcó el tercer mejor tiempo en su intento final pero a casi cuatro décimas del registro que le dio la pole a Bottas.

"Todo el fin de semana ha sido un poco inestable, me ha costado mucho encontrar el equilibrio. No he disfrutado ni una sola vuelta este fin de semana. Es sólo por el estado de la pista. El trazado es increíble, pero el agarre que estamos experimentando, no creo que sea agradable. Sé que es lo mismo para todos, pero para mí, personalmente, no es agradable de conducir", comenzó el holandés su análisis de la jornada en Portugal.

"Empecé en la clasificación muy lento, no tenía equilibrio en el coche. Poco a poco llegamos a un punto en el que estaba más contento, pero básicamente estaba comprometiendo una cosa, y luego perdiendo un poco de rendimiento en otra cosa. No era agradable", insistió.

El tiempo que se le eliminó a Verstappen fue de 1m18s209, lo cual de haber sido un intento legal le hubiera sido suficiente para quedarse con la pole. Para el holandés, eso grafica lo desafiante que resultó esta clasificación.

"Tuve mi pequeño momento en la curva 4 en la primera vuelta rápida de la Q3. Al final, fue la vuelta más rápida. Simplemente demostró que fue una sesión muy difícil para conseguir cualquier tipo de agarre, porque esa curva es a fondo y de repente, de la nada, el coche se me escapó y me fui un poco ancho", explicó.

"Pensé que podía volver a hacer esa vuelta, así que salí, estaba a una décima de la vuelta, y luego en el último sector, perdí todo mi tiempo de vuelta con un Aston Martin (Sebastian Vettel) delante, y luego tomando mi rebufo en la recta también. Así que sí, desordenada, pero es lo que es".

Consultado sobre lo que podría ser su ritmo de carrera el domingo ante los Mercedes, Verstappen comentó: "Sí, parece estar bien. Veremos mañana qué podemos hacer. No es tan fácil seguir (a otro coche) aquí, pero si tenemos buen ritmo, seguro que presionaremos".

Información adicional por Luke Smith

Galería: Las fotos del fin de semana del GP de Portugal

