Verstappen: "Esperemos que la carrera juegue a nuestro favor"

Verstappen y Red Bull probaron diferentes piezas el viernes para recoger todos los datos posibles y tomar una decisión en firme por la noche de cara al resto del fin de semana en el Gran Premio de Francia 2022 de Fórmula 1.

Esto explica por qué Verstappen fue realmente competitivo en la tercera sesión de entrenamientos libres desde su inicio, cuando normalmente tarda mucho en salir del garaje. El mejor tiempo que marcó en esta FP3, le dio confianza para la clasificación, aunque los Ferrari escondieron su ritmo.

Para realizar una comparación realista hubo que esperar a la clasificación. En ese momento, Ferrari apretó un poco las tuercas a su monoplaza y el tiempo en la Q2 de Carlos Sainz, que se sacrificaría por el equipo en la Q3 debido a una penalización que finalmente le obligará a salir desde el fondo en la parrilla de salida, fue un gran ejemplo de ello.

El español le dio a Charles Leclerc su rebufo y eso le permitió conquistar la pole position por delante de Verstappen, que se tuvo que conformar con la segunda posición.

"Los terceros entrenamientos libres no son, obviamente, la clasificación", señaló el neerlandés, que también destacó la diferencia entre motores entre ellos y los de Maranello. "En la clasificación, en general, nos quedamos un poco cortos en comparación con Ferrari".

"Ha sido un poco más complicado de lo esperado, aunque creo que tenemos un buen coche para la carrera. Esperemos que la carrera juegue a nuestro favor. Al menos somos rápidos en las rectas, por lo que eso puede ayudarnos mucho aquí", añadió.

Cuando Verstappen dijo "más complicado de lo esperado", se refería más que nada al equilibrio del RB18: "Me costó un poco encontrar el equilibrio, no lo encontré en la Q3. Eso podría deberse al trazado y también al calor, tal vez no se adapte a nuestro coche o a mi estilo de pilotaje".

El campeón del mundo cree que perdió la pole por culpa de no haber encontrado el equilibrio de su coche, más que por el rebufo de Sainz a Leclerc: "No creo que el rebufo haya sido de tres décimas de diferencia, aunque Charles puede decirlo de forma más acertada. Pero siempre me miro a mí mismo y tengo que decir que no he sido del todo impecable en ese sentido, aunque todavía tenemos dos coches entre los tres primeros para la carrera de mañana".

Sergio Pérez saldrá tercero, por detrás del neerlandés, y la penalización de Sainz en la parrilla deja a Red Bull en superioridad frente a Ferrari, algo que es muy valioso desde el punto de vista táctico, sobre todo porque la estrategia parece que será clave este domingo en Paul Ricard.