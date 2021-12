Verstappen ya no piensa igual de Hamilton y Mercedes

Este fin de semana, la batalla entre Red Bull Racing y Mercedes llegará a su final después de una temporada más que vibrante. Por su parte, Verstappen ha sugerido que no se siente cómodo con la forma en que se han desarrollado los acontecimientos este año.

Recordando incidentes como las colisiones del Grandes Premios de Gran Bretaña y el GP de Italia, sumados a las sospechas sobre el alerón trasero de Mercedes, Verstappen afirmó que su opinión sobre el equipo (Mercedes) y también acerca del piloto (Hamilton) ha cambiado.

"Mucho, sí", dijo al respecto el piloto neerlandés de Red Bull en el circuito de Yas Marina. "Y no de una manera positiva", añadió.

A principios de esta semana, el ex jefe de la F1, Bernie Ecclestone, sugirió que Mercedes y Hamilton habían estado "intimidando" a Verstappen por la forma en que había hablado de él.

Respondiendo a dichos comentarios, Verstappen dijo: "Obviamente, se siente que algo no está bien. Para mí, por supuesto, no siento esa intimidación. Pero también creo que lo que está pasando no es lo correcto".

El #33 también reconoció que es injusto que la FIA le haya señalado a él por su pilotaje, cuando Hamilton estuvo a nada de recibir una advertencia tras empujarle en la primera curva de Arabia Saudí el fin de semana pasado.

"Otras personas hacen exactamente lo mismo y no les pasa nada", dijo. "Ambos estábamos fuera de pista, estábamos fuera de la línea blanca en la curva 1 y, de alguna manera, decidieron que era mi culpa, algo con lo que no estoy de acuerdo. Y luego también la otra penalización, con la que tampoco estoy de acuerdo".

"Y luego, me empujó fuera de la pista. Incluso me miró [en sus espejos], no giró, y simplemente me empujó fuera de la línea blanca. Y solo recibió una advertencia por eso".

"Definitivamente, así no es como debería ser, y creo que tampoco es justo, porque parece que otros pilotos pueden hacer cosas diferentes y solo yo recibo la penalización", afirmó el piloto del equipo de las bebidas energéticas.

Max Verstappen, Red Bull Racing Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen también quiso explicar que las sospechas que Red Bull tenía sobre el alerón trasero de Mercedes eran genuinas, pero que no tenían forma de demostrar si el equipo había estado llevando al límite las reglas a principios de temporada.

"Por supuesto que siempre se realizarán controles", dijo. "Desafortunadamente, no podemos volver a comprobar cómo fue en carreras anteriores a lo largo de la temporada, porque definitivamente creo que sucedieron algunas cosas. Pero sí, es lo que hay".

Después de ver a Verstappen perder su ventaja en la clasificación de pilotos (sigue líder pero con los mismos puntos que Hamilton), eso ha llevado a algunos a insinuar que el neerlandés podría tener un enfoque mucho más arriesgado para la última carrera, ya que un doble abandono le aseguraría el título de Fórmula 1 2021.

Sin embargo, él está convencido de que quiere ganar de la manera correcta: "Por mi parte, trato de ser y de hacerlo lo mejor que puedo e intentaré ganar este fin de semana", dijo. "Así es como se gana un campeonato".

"En realidad me siento muy bien, muy relajado. Llego aquí con el único objetivo de ganar, ha sido así todos los fines de semana, y eso es lo que intentaré hacer nuevamente. Pero como dije antes, seguro que no cambiará mi vida", concluyó el piloto de Red Bull.