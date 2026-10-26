Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Verstappen bromea con usar señas tras otro problema de radio en Red Bull, ahora en Austin

Max Verstappen ha sugerido una solución inusual para los continuos fallos de comunicación de Red Bull tras una carrera difícil en Austin

Alex Harrington

Publicado: 26 oct 2026, 1:08

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen se ha quejado de los repetidos problemas de radio de Red Bull, calificándolos de "un desastre" y bromeando con que deberían empezar a comunicarse en lenguaje de señas.

El tetracampeón terminó tercero por detrás del ganador Kimi Antonelli y Charles Leclerc en el Gran Premio de Estados Unidos después de una carrera frustrante y plagada de problemas. Y para hacer las cosas aún más difíciles, el neerlandés sufrió problemas de radio que hicieron que la comunicación con el muro de boxes fuera mucho más complicada de lo que debería haber sido.

Preguntado en la rueda de prensa posterior a la carrera sobre lo frustrante que es tener este tipo de problemas por segunda vez, Verstappen se apresuró a corregir al periodista.

“No es la segunda vez. Ya van, no sé cuántas veces este año. Quizá deberíamos empezar a comunicarnos en lenguaje de señas. Probablemente también sea más barato. Es un desastre. Sí, es un desastre. Es realmente frustrante, para ser sincero”, dijo.

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Verstappen no fue el único piloto de Red Bull afectado. Su compañero de equipo Isack Hadjar, que terminó sexto tras caer desde el tercer puesto en la primera vuelta, dijo que no podía oír correctamente a sus ingenieros y que salió de boxes con un ajuste de motor incorrecto, posiblemente como consecuencia de ello.

“Y luego tengo mala cobertura de radio. No puedo oír lo que está pasando en boxes. Salgo de boxes con el mapa equivocado”, dijo Hadjar a Sky Sports F1.

La radio fue solo uno de los varios problemas que Verstappen enumeró después de la carrera. Se mostró decepcionado con las elecciones de neumáticos del equipo, lamentó una parada en boxes lenta y destacó un comportamiento inconsistente de la unidad de potencia, que según dijo hizo imposible encontrar ritmo.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

“Demasiados problemas con la unidad de potencia, con un comportamiento muy inconsistente en las curvas, en cada vuelta, en cada curva, un comportamiento diferente. Así que no puedes coger ritmo, no puedes lograr ningún tipo de consistencia en el coche. Tuve una parada en boxes lenta. Así que, sí, demasiadas cosas hoy que simplemente no salieron bien”.

El resultado puso fin a una racha de dos victorias consecutivas para el piloto de Red Bull, que había ganado en Sepang y Singapur, y admitió que había tenido suerte de terminar en el podio.

“Aun así conseguimos subir al podio, quizá con un poco de suerte por el VSC al final, pero lo acepto”, dijo.

Fue el 10.º podio de Verstappen de la temporada. Pero con cinco rondas restantes, ya está totalmente fuera de la lucha por el título. Si Antonelli, de Mercedes, termina entre los nueve primeros en México el próximo fin de semana, será el campeón mundial de Fórmula 1 de 2026.

Red Bull llegó a Austin luchando con McLaren por el tercer puesto en el campeonato de constructores, y Verstappen admitió que el equipo había caído por debajo de sus estándares habituales.

“Normalmente somos muy buenos en estas cosas, pero hoy no lo fuimos”, concluyó.

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