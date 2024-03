Verstappen bromea sobre el interés de Wolff: "Lo entiendo"

Wolff, jefe del equipo Mercedes, reveló después de la carrera de Yeda hace dos semanas que le "encantaría" que Verstappen se uniera al equipo.

Verstappen fue preguntado al respecto el jueves durante su encuentro con los medios de comunicación en Melbourne en la previa del Gran Premio de Australia .

"Puedo entenderlo", dijo entre risas. "Pero no, no tiene ningún impacto en mí de lo que haría o lo que sea. Pero quiero decir, siempre es agradable escuchar eso. Por supuesto, Toto y yo tuvimos nuestros pequeños momentos, pero eso es normal entre dos equipos que luchan por el campeonato, pero el respeto siempre ha estado ahí. Pero sí, por mi parte, no cambia nada".

A la pregunta de si algún día podría cambiar a Mercedes: "No tengo ni idea de lo que pasará después de 2028 (cuando termina su contrato con Red Bull). Ni siquiera sé si seguiré en la Fórmula 1 después de eso. O si seguiré, pero tal vez con un nuevo acuerdo. No lo sé aún".

Verstappen volvió a dejar claro que su intención es cumplir el contrato con Red Bull hasta el final. "Es por eso que firmé ese acuerdo en primer lugar, por supuesto", dijo.

"Estoy contento con este equipo. Por supuesto, es muy importante poder mantener a las figuras más importantes del equipo durante más tiempo, porque son importantes para el rendimiento y, al fin y al cabo, en este mundo todo es cuestión de rendimiento. Pero desde luego mi intención es quedarme aquí hasta el final del contrato. Eso sería una gran historia también para mí personalmente, cumplir el acuerdo por completo".

Segunda familia

Christian Horner, director de Red Bull Racing, Max Verstappen, Raymond Vermeulen, manager de Max Verstappen, el jueves en Melbourne. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Los rumores de una posible marcha a Mercedes tienen todo que ver con la actual agitación en Red Bull Racing. Su padre, Jos Verstappen, reveló anteriormente que el malestar sólo desaparecerá cuando el jefe del equipo, Christian Horner, que fue denunciado por una empleada por comportamiento inadecuado, se haya ido. Según el ex piloto de F1, el equipo correría el riesgo de desmoronarse si el británico permanece más tiempo al timón.

A pesar de los rumores internos, el tricampeón del mundo afirma que sigue sintiéndose tan a gusto en el equipo como hace, por ejemplo, seis meses.

"Sí, siempre me he sentido a gusto porque para mí es como una segunda familia. En una familia, a veces puede haber... cómo dirías... no desacuerdos, pero como sabes, en las familias, ya sabes, no puedes elegir familia, puedes elegir amigos... (risas) No, pero es bueno. Quiero decir, honestamente, para mí, ha sido lo mismo, y sólo nos centramos en rendir. Y como he dicho antes, por supuesto, me gustaría que la charla fuera un poco más sobre el gran coche que tenemos. Pero con suerte, eso vendrá poco a poco", comentó.

Verstappen también expresó su satisfacción por cómo el equipo manejó la situación de Horner.

"No quiero involucrarme demasiado cuando se trata de cosas como esta", dice al respecto. "Soy el piloto y estoy aquí para preocuparme por el rendimiento. Para eso me han contratado. Pero por lo que yo sé, todo se está llevando correctamente. No voy a entrar en más detalles sobre esto, simplemente porque no sé más al respecto. Ni quiero saber más al respecto, porque no tiene nada que ver con mi trabajo dentro del equipo".

Fuera de su control

A la pregunta de si le preocupa la agitación que se vive en Red Bull, respondió: "Todos queremos lo mismo. Queremos rendir en la pista. Así que en eso nos centramos como equipo. El problema también es que no es sólo en el equipo, hay mucha especulación fuera. Y eso es algo sobre lo que no tienes control. Lo único de lo que te puedes asegurar es de que todo el mundo en el equipo está trabajando en la misma dirección y para mi sensación lo estamos haciendo en este momento".

Verstappen asegura que el tema tampoco le preocupa fuera de las carreras. "No, puedo conectarme y desconectarme de la F1 muy fácilmente. En cuanto salgo del paddock, no pienso demasiado en la F1. Sé lo que tengo que hacer. Y también sé que ahora que tenemos tantas carreras, es muy importante pensar en otras cosas en casa y trabajar en otros proyectos que me apasionan. Cada piloto es diferente, pero así es como funciona para mí. A pesar de todas las cosas que están pasando, tampoco tengo reparos en subirme al coche y rendir".

No le preocupan los motores de 2026

Una posible razón que suele salir a relucir cuando se habla de una posible marcha de Verstappen en Red Bull es la propia unidad de potencia que el equipo está desarrollando para 2026, cuando se introducirá la nueva normativa de motores. Es posible que los proveedores de motores que llevan tiempo en la Fórmula 1 estén mejor preparados.

Sin embargo, Verstappen dice que esto no le preocupa: "Si tengo que empezar a especular sobre todo..... Entonces también podría preocuparme por si sigo vivo mañana. Eso no me preocupa demasiado".

"Estoy en estrecho contacto con Christian en lo que respecta al motor, y con la gente que trabaja en ella", continuó.

"El trabajo va a toda máquina. No hay razón para que cunda el pánico. Además, todavía no estamos en 2026. Sabemos que es un gran reto, no nos lo tomamos a la ligera. Tampoco esperamos que sea fácil vencer a los demás fabricantes de motores. Pero hay mucha gente buena trabajando en el proyecto y estamos muy ilusionados. Pero el tiempo dirá cómo irá".

