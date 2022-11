Verstappen: el boicot a Sky Sports F1 ha terminado

El holandés, y todo el equipo Red Bull, no participó en ningún compromiso mediático de Sky durante el fin de semana del Gran Premio de México como consecuencia de lo que, según él, fue una información "irrespetuosa".

Además de implicar al canal de F1 de Sky, incluía los canales regionales de la compañía en el Reino Unido, Alemania e Italia.

Se cree que las acciones de Red Bull fueron desencadenadas por los comentarios realizados por el reportero del pit lane de Sky, Ted Kravitz, que había sugerido después del Gran Premio de Estados Unidos que a Lewis Hamilton le habían "robado" la corona de 2021 tras aquel final dramático en el Gran Premio de Abu Dhabi del año pasado.

Hablando del asunto en México, Verstappen había dicho: "Este año ha sido una constante... es algo así como una falta de respeto diaria, especialmente a una persona en particular. Y es suficiente, no lo acepto”.

"No puedes vivir en el pasado. Tienes que seguir adelante. Las redes sociales son un lugar muy tóxico, y si estás constantemente siendo así en directo en la televisión, sólo lo haces peor en lugar de intentar mejorarlo.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

"Me siguen faltando al respeto y, en un momento dado, no lo tolero más. Por eso he decidido dejar de contestarles".