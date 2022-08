Verstappen apunta al podio en el GP de Bélgica de F1 pese a salir 15°

El campeón del mundo ha estado en una forma sensacional durante el fin de semana de Spa-Francorchamps, a pesar de saber que se dirigía a la carrera con una penalización que lo haría iniciar desde la parte trasera de la parrilla por un cambio de motor.

Pero eso no le ha impedido tener un gran ritmo, ya que el piloto de Red Bull terminó clasificándose con siete décimas de segundo de ventaja sobre Carlos Sainz, de Ferrari, quien de hecho saldrá desde la pole al culminar segundo la clasificación.

Tras elogiar el estado de forma de su Red Bull, Verstappen dijo que tenía grandes ambiciones de avanzar entre el pelotón en la carrera del domingo en Spa-Francorchamps.

"Tenemos que avanzar", dijo. "Creo que, especialmente con un coche como este, será una pena no estar en el podio".

Verstappen dijo que Red Bull había acertado desde el inicio mismo del fin de semana en Bélgica, y estaba encantado con la forma en que el RB18 se ha estado comportando.

"Fue una clasificación increíble, pero creo que ya todo el fin de semana, hemos estado en ello, dijo.

"El coche ha funcionado muy bien y básicamente hemos tratado de ponerlo a punto. Y todo ha salido bien en la clasificación".

"Por supuesto, hay que tener un poco de cuidado con la cantidad de neumáticos que estaba usando, también mirando para mañana, empezando en la parte de atrás, pero sí, estoy muy contento con mi vuelta y es genial estar aquí".

"Es una pista increíble, con unos aficionados increíbles. Espero que hayan tenido un buen día".

El líder del campeonato luego agregó: "A veces es un poco más fácil clavar una vuelta que en otros circuitos, donde si tienes un pequeño bloqueo, pierdes grandes cantidades de tiempo por vuelta. Diría que es definitivamente una de las mejores (vueltas de clasificación de mi temporada)".

Former F1 and Le Mans legend Jacky Ickx presents Max Verstappen, Red Bull Racing, with the pole award

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images