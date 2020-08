Verstappen aniquila compañeros como Senna y Schumacher, dice Button

El holandés no ha sido superado en el campeonato por un compañero desde que se unió a Daniel Ricciardo en 2017, e incluso entonces Verstappen batió al australiano por 13-7.

El balance en clasificación pasó a ser 15-5 a favor de Verstappen la siguiente temporada, mientras que Pierre Gasly y Alex Albon sólo le pudieron superar una vez cada uno durante la temporada 2019.

En los seis grandes premios de esta temporada, Verstappen se ha clasificado por delante a Albon en todas ocasiones y le ha batido en todas las carreras que ha completado.

Ese récord en el cara a cara es algo que Jenson Button encuentra realmente impresionante, y el campeón del mundo de 2009 dijo en el podcast In the Fast Lane que le recuerda a Senna y Schumacher.

"Si lo comparas con sus compañeros de equipo de los dos últimos años, los ha aniquilado", dijo Button. "No he visto eso desde hace mucho tiempo, probablemente desde los días de Ayrton Senna y Michael Schumacher. No creo que haya habido un piloto que haya aniquilado a su compañero de equipo como lo ha hecho en mucho tiempo".

"Está haciendo un trabajo excepcional. Me encantaría verlo enfrentarse a Lewis [Hamilton] en una pelea por el campeonato. Los dos, en su mejor momento, es lo que todos queremos ver. ¿Va a suceder alguna vez? No lo sé".

Aunque la falta de competencia al otro lado del garaje no siempre es buena, a Button le preocupa que pueda acabar frenándole frente a Mercedes, que lo ha conquistado todo.

"Es difícil [para Max] porque ahora no tiene un compañero de equipo competitivo", explicó. "Está solo. Probablemente no pueda progresar tanto porque su compañero de equipo no está a su nivel en términos de ritmo".

"Cuando tu compañero de equipo está a medio segundo, como suele ser el caso de Albon, tiendes a no escuchar sus cambios y su trabajo de preparación. Básicamente es un equipo de un solo coche. Es más difícil".

"Max mira al Mercedes y creo que se frustra. Silverstone fue increíble, un gran resultado, pero en Barcelona se pudo escuchar su frustración por la radio".

"No puede plantarles cara porque no tiene coche. Es difícil, pero tiene que hacer el mejor trabajo posible con el coche que tiene", zanja.