Verstappen advierte complicaciones en Barcelona: "Red Bull aquí se queda corto en todas partes"

Max Verstappen ha trazado un panorama poco alentador sobre la forma actual de Red Bull tras las primeras sesiones de entrenamientos para el Gran Premio de Barcelona. El neerlandés terminó la primera sesión de entrenamientos libres en cuarto lugar, por detrás de George Russell, Oscar Piastri y Charles Leclerc. Sin embargo, en la segunda sesión tuvo que conformarse con la sexta plaza, mientras Lando Norris cerró el día como el más rápido, por delante de Russell y Piastri.

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Al terminar, Verstappen dejó claro que, según él, la desventaja respecto a la competencia no se limita a un área problemática específica. A la pregunta de qué está afectando actualmente a Red Bull, Verstappen fue llamativamente claro. "Simplemente no hay agarre", respondió. "High speed, low speed, medium speed. Nos falta en todas partes. Simplemente no estamos donde queremos estar."

Los comentarios encajan con la imagen que se vio durante los entrenamientos. En la segunda sesión de entrenamientos libres, Verstappen completó una tanda más larga con el neumático duro, pero a través de la radio de a bordo dejó claro en varias ocasiones que no estaba satisfecho con el comportamiento de su RB22. En un momento dado, incluso le preguntó al ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase si podía entrar antes para probar otro neumático. "¿Podemos parar antes y probar el otro neumático? Esto es simplemente terrible", se escuchó por la radio.

Aunque Red Bull en el pasado ha logrado a menudo dar grandes pasos del viernes al sábado, Verstappen no espera que un simple cambio de puesta a punto vaya a marcar la diferencia. "No, creo que tenemos varias limitaciones claras con este coche", dijo. "Este circuito es muy duro para los neumáticos y el agarre aquí de por sí no es muy alto. En este momento, simplemente parece que eso no nos va bien."

Verstappen también está preocupado por la carrera. De hecho, ve que la misma tendencia se repite durante las tandas largas. "Si eres lento en una vuelta, normalmente también eres lento en la carrera. Eso también lo veo durante las tandas largas."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Barcelona se considera tradicionalmente un circuito que ofrece una imagen completa de los puntos fuertes y débiles de un coche de Fórmula 1, gracias a la combinación de curvas lentas, medium speed y rápidas. Precisamente por eso Verstappen considera preocupante el viernes. Las últimas carreras estuvieron marcadas en gran medida por circuitos con relativamente muchas curvas lentas, donde Red Bull, según él, todavía puede ser algo competitivo.

"Las últimas carreras fueron todas en circuitos con sobre todo curvas lentas", explicó. "Ahí probablemente somos algo más competitivos. Pero en cuanto vas a un circuito donde necesitas un poco de todo, parece que todavía nos falta un poco."

Con Norris, Russell y Piastri al frente de la tabla de tiempos dentro de una fracción entre ellos y también Ferrari nuevamente en la parte delantera, Red Bull por ahora no parece disponer de la velocidad para comenzar el resto del fin de semana como favorito. El equipo aún tiene una sesión de entrenamientos para encontrar una solución, pero las palabras de Verstappen sugieren que los problemas son más profundos que una puesta a punto incorrecta.

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