Verstappen no entiende qué pasó en su "terrible" choque de la Q3

Desde el inicio mismo de la vuelta se podía advertir que Verstappen estaba por encima de los límites en el cierre de la Q3 este sábado en el circuito de Yeda, pasando muy cerca de la pared a la salida de la curva 2.

El piloto neerlandés había conseguido bajar los tiempos de referencia de Lewis Hamilton en los dos primeros parciales, logrando incluso una diferencia de 0s244 sobre su rival por el campeonato al finalizar el segundo sector, pero echó todo a perder en la 27° y última curva del desafiante trazado saudita.

A Verstappen se le movió ligeramente el coche y cuando levantó el pie del acelerador en un intento de recuperarse, se deslizó y golpeó contra el muro externo en el costado derecho, deteniéndose metros más tarde cerca del muro interior en la aproximación al pitlane.

“"Sí, por supuesto que es terrible. Pero en general ha sido una buena clasificación", comenzó Verstappen su análisis de lo sucedido en la entrevista oficial en el parque cerrado.

"Fue un poco difícil colocar los neumáticos en la ventana de rendimiento aquí en el circuito urbano, pero sabía que el ritmo estaba ahí y se mostró en el último segmento", agregó.

En cuanto a qué sucedió exactamente en el momento del incidente, el piloto de Red Bull Racing indicó desconocer el motivo del contacto y solo describió lo ocurrido.

"No entiendo muy bien lo que ha pasado, pero bloqueé y he intentado mantener el coche en la pista y terminar la vuelta, pero he tocado la parte trasera y he tenido que parar".

De cara al domingo, Verstappen se enfrenta ahora a correr contra los dos Mercedes, ya que Hamilton selló la pole position y Valtteri Bottas completó el 1-2 para el equipo de Brackley. De todos modos, el líder del campeonato confía en que tiene un buen coche.

"La tercera posición es un poco decepcionante sabiendo en qué vuelta estaba, pero sin embargo demuestra que el coche es rápido y vamos a ver qué podemos hacer en la carrera", dijo.

Preguntado si estaba preocupado por la caja de cambios debido al golpe en la parte trasera derecha del monoplaza, Verstappen respondió: "No lo sé. He parado inmediatamente, así que ya veremos".

Será la sexta ocasión esta temporada en que Verstappen iniciará una carrera desde la tercera posición. Anteriormente desde ese lugar de partida logró ganar en Imola y en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Galería: Las fotos de Max Verstappen en el GP de Arabia Saudita

