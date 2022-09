Verstappen: abucheos en Italia no estropearán mi día

El actual campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, se recuperó de una sanción de cinco puestos en la parrilla por un cambio de motor para conseguir su quinta victoria consecutiva al superar al favorito de Ferrari, Charles Leclerc.

Verstappen había liderado la carrera después de que el ganador de la pole de Ferrari, Charles Leclerc, hiciera una segunda parada en boxes para cambiar a un juego de neumáticos blandos. El piloto de Red Bull, que estaba llevando a cabo una estrategia de una parada con neumáticos medios, estaba manteniendo la diferencia con Leclerc cuando Daniel Ricciardo detuvo su McLaren entre las dos curvas Lesmo con su coche atascado en la marcha.

El coche no pudo volver a colocarse detrás de las barreras y fue necesaria una grúa para levantarlo y colocarlo en una zona segura.

Mientras los líderes entraban en boxes para poner neumáticos frescos en previsión de un reinicio y un sprint final, la carrera permaneció bajo las condiciones del coche de seguridad hasta el final.

El resultado fue recibido con abucheos por parte del público de Monza, mientras que Verstappen también fue abucheado durante su entrevista posterior a la carrera en el parc ferme conducida por Martin Brundle.

Aunque los abucheos del público de la Fórmula 1 no han sido un tema habitual en 2022, sí fueron frecuentes durante la intensa lucha por el título entre Verstappen y Lewis Hamilton el año pasado.

Verstappen restó importancia a los abucheos dirigidos a él y aceptó que eran de los tifosi que sentían que a Leclerc se le había negado la oportunidad de luchar por la victoria al final cuando la carrera terminó detrás del coche de seguridad.

Los aficionados inundan el circuito para celebrar el final de la carrera Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Es algo que sucede; todo el mundo me habla de ello con los abucheos y demás, pero al final del día estoy aquí para intentar ganar la carrera, lo cual hemos hecho", dijo Verstappen.

"Algunas personas, por supuesto, no pueden apreciar eso porque son aficionados muy apasionados por un equipo diferente y eso es lo que sucede, pero eso no me va a estropear el día, sólo estoy disfrutando del momento".

Leclerc añadió que cree que los aficionados a la F1 deberían dejar de abuchear a cualquier piloto, mientras que el uso de bengalas en las gradas volvió a surgir en Monza.

El pasado fin de semana se lanzaron dos bengalas en la pista de Zandvoort durante la clasificación del GP de Países Bajos mientras que también se ha planteado la preocupación por la visibilidad de la pista como un problema de seguridad.

"Creo que a nadie le gustan los abucheos y creo que no deberían producirse. Eso es todo", dijo Leclerc.

"Y en cuanto a las bengalas, personalmente creo que está bien cuando se utilizan antes de la vuelta de formación o de las vueltas a la parrilla, pero luego a veces durante la carrera puede ser un poco confuso para nosotros. Después de la bandera a cuadros hubo un poco pero no demasiado molesto", finalizó.