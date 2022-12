Verstappen recuerda Abu Dhabi 2021: "Me sentí mal por Hamilton"

Este lunes se cumple un año del inolvidable final de campeonato entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi, cuando el de Red Bull Racing logró el título tras adelantar al de Mercedes en la última vuelta de la carrera luego de un polémico reinicio que siguió a un período de coche de seguridad.

Al cumplirse el primer aniversario de una fecha que quedará en la historia de la Fórmula 1, Verstappen recordó lo sucedido en una entrevista exclusiva con Sky Sports F1, durante la cual dijo que se sintió mal por Hamilton.

"Por supuesto, todo pintaba muy bien (para Lewis). Y pasa algo así… es duro", dijo Verstappen desde el mismo circuito de Yas Marina, donde realizó la entrevista durante el fin de semana de cierre de la temporada 2022 de F1.

"Tuvimos nuestros momentos cuando luchamos ese año, pero siempre lo respeté y creo que tuvimos una gran batalla" - Max Verstappen

"Ya sabes, siempre iba a haber un ganador y un perdedor. Si estás en el lado perdedor, va a ser malo pase lo que pase. Y tampoco importa cómo, si pierdes, pierdes. Y eso es terrible cuando estás tan cerca, ¿verdad?".

Verstappen agregó: "Lo único que me dije en ese momento es que (Hamilton) tiene siete campeonatos del mundo. Y también ha ganado uno en el que parecía que iba a perderlo, y luego en la última curva, no fue así (en referencia al GP de Brasil de 2008). Así que espero que pueda entender al menos un poco la diferencia de emociones".

"Pero sí, me sentí mal por él y especialmente, ya sabes, tuvimos nuestros momentos cuando luchamos ese año, pero siempre lo respeté y creo que tuvimos una gran batalla".

"Y también finalmente tuvimos dos equipos luchando por un campeonato. Realmente espero que podamos apreciar eso algún día", comentó.

"Simplemente no teníamos el ritmo que ellos tenían"

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hasta el momento del reinicio final, Hamilton había liderado toda la carrera excepto seis vueltas en las que Sergio Pérez estuvo al frente, por lo cual Verstappen ya había pensado mientras estaba en el coche que posiblemente ese no sería su día gloria.

"Simplemente no teníamos el ritmo que ellos tenían", admitió. "Y sí, no tenía buena pinta. Probamos una estrategia diferente también, pero no fue suficiente para cerrar esa brecha".

"En aquel momento pensé: "OK, puede que no ganemos, pero recordaré este año como una temporada increíble. Quiero decir, lo que hemos hecho como equipo para superar ese déficit que teníamos con ellos a lo largo de los años, creo que podemos estar muy orgullosos de ello".

"Pero también me dije a mí mismo: 'Todavía voy a dar todo lo que tengo, cada vuelta hasta el final'".

El milagro llegó para Verstappen cuando Nicholas Latifi se salió de pista y su Williams quedó detenido en un sector peligroso, lo que obligó al ingreso del coche de seguridad a cinco vueltas para el final. En ese momento Red Bull llamó a Verstappen a los pits para cambiar a neumáticos blandos, mientras que Mercedes mantuvo a Hamilton en pista creyendo que no había tiempo para un reinicio.

Luego, la manera en que Michael Masi, entonces director de carrera de la FIA, gestionó la situación de los rezagados y el posterior reinicio a una vuelta del final, ignorando un par de artículos del reglamento deportivo, generó gran polémica en torno a la consagración de Verstappen. Sin embargo, el neerlandés tiene su visión al respecto.

"Creo que siempre es difícil complacer a todo el mundo", dijo. "Porque aquí sí corrimos, luego en Monza (en 2022), no. Y entonces la gente también se queja. Entonces, ¿qué es lo correcto, no correr o correr?"

"Siempre se quejará de que está mal el que sale perdiendo, no el que se beneficia de ello. Así es como funciona. Simplemente cruzar la línea bajo el coche de seguridad se siente siempre un poco una pena, realmente".

