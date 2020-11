"El 90% de la parrilla podría ganar con Mercedes", dice Verstappen

El piloto de Red Bull es el único que ha logrado plantarles cara a los Mercedes en esta atípica temporada de la Fórmula 1 2020. Aun así, Verstappen está a 120 puntos de Lewis Hamilton en el campeonato.

Eso sí, su victoria en el GP del 70º aniversario en Silverstone y sus otros ocho podios le permiten poder tener opciones de arrebatarle el subcampeonato a Valtteri Bottas, que está 30 puntos por delante con 104 aún en juego.

Su abandono por un pinchazo repentino en el GP de Emilia Romagna hace dos semanas le eliminó matemáticamente de la lucha por el título. Pero el holandés tiene claro contra qué se lleva enfrentando las últimas temporadas.

"Estoy en mitad de la nada en este campeonato. Nunca pensé que pudiera luchar por el título. Terminaré tercero si no sigo abandonando. Ese es el lugar a donde pertenecemos. Si estás 60 o 10 puntos por detrás no importa, eres más lento. Tenemos que hacerlo mejor", comentó Verstappen en una entrevista con la revista oficial de la Fórmula 1.

"No, no estoy frustrado por ello. Tengo muchísimo respeto por lo que han conseguido. No estoy frustrado porque Lewis conduzca un Mercedes. Para ser sincero, el 90% de la parrilla podría ganar en ese coche. No tengo nada contra él, es un gran piloto, pero el coche es demasiado dominante".

"Ok, quizás otros no serían tan dominadores como Lewis, pero tienes que aceptar la situación en la que estás e intentar sacar lo mejor de ello. No estoy frustrado, estoy más centrado en lo que podemos hacer para tratar de batirles".

Las mejoras de Red Bull, en colaboración con Honda, en el motor del RB16 se hicieron notar desde el inicio de la temporada en Austria, pero Verstappen duda de que sean capaces de igualar la excelencia que Mercedes ha logrado con su chasis. Curiosamente, algo en lo que Adrian Newey y los suyos alcanzaron la perfección en el pasado.

"Personalmente, no creo que podamos ganarles en 2021 debido a las limitaciones que tenemos a la hora de evolucionar el coche. Tal vez alguna gente del equipo diga algo diferente. Desde mi punto de vista, solo soy realista, no creo que podamos", apunta.

"Así que el año que viene será otro de esos complicados. Espero que estemos un poco mejor, pero aun así será difícil batir a Mercedes".

El holandés, que completa su sexta temporada en F1 con tan solo 23 años, considera que una vez más Red Bull entró con el pie izquierdo 2020, aunque se fue recuperando rápidamente, y espera poder cambiar eso en el futuro próximo.

"En primer lugar, siempre somos demasiado lentos al comienzo del año, así que necesitamos conseguir tener un coche que toque el suelo y sea más competitivo desde el inicio. ¿Cómo lo hacemos? Claramente, no lo hemos descubierto aún, así que tenemos que cambiar nuestro planteamiento", añade.

"Necesitamos trabajar de otra manera. En cuanto a la gestión somos buenos: hacemos muy buenos pitstops y estrategia. No creo que haya muchas cosas que vayan mal en ese aspecto. Pero hay varias cosas en las que debemos trabajar si queremos luchar con Mercedes".

