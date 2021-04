Verstappen: Puedo ser aún mejor con un coche para ser campeón

Por primera vez en la era de los monoplazas turbohíbridos, un equipo que no es Mercedes ha comenzado una temporada con el conjunto más rápido, ya que Red Bull lideró el camino en el inicio de la temporada de Bahréin el mes pasado.

Verstappen lideró todas las sesiones de entrenamientos y consiguió la pole position, pero perdió la victoria ante Lewis Hamilton tras una acción de estrategia de Mercedes que puso al campeón del mundo adelante en la primera ronda de paradas en boxes y un intento de adelantamiento sobre el final de Verstappen para recuperar el liderazgo que salió mal.

En declaraciones en una entrevista exclusiva a la revista Autosport , propiedad de Motorsport Network, Verstappen expuso sus expectativas sobre cómo la nueva situación en la parte delantera de la F1 se adaptaría a sus actuaciones, a diferencia de sus casi cinco temporadas anteriores en Red Bull en las que rara vez pudo medirse mano a mano con un Mercedes dominante.

"Creo que una vez que estás en esa posición de todos modos, con tener un coche para luchar por el título, todo se vuelve mucho más fácil", dijo Verstappen.

"Por supuesto, hay presión para ganar un campeonato, porque estás luchando con otras personas".

"Pero, en general, creo que es una situación mucho mejor en la que estar a que no. Porque entonces tienes que arriesgar mucho más todo el tiempo para intentar conseguir un buen resultado".

"Tienes que arriesgar un poco más en la primera vuelta o en una zona determinada de la carrera. Y luego, por supuesto, pueden producirse errores".

"Así que, sólo estoy mirando hacia adelante y esperando, por supuesto, tener un coche para estar en una lucha por el campeonato, porque entonces es creo que donde soy aún mejor, porque entonces es mucho más agradable y mucho más fácil de lidiar".

El rápido ascenso de Verstappen para llegar a la F1 con 17 años en 2015 significa que no tiene un título de campeón en categorías juniors, aunque fue ultra exitoso en el karting.

Pero el holandés no ve eso como una debilidad para luchar por el título de F1 en 2021, ya que siente que puede aprovechar la experiencia que acumuló al principio de su carrera en el automovilismo.

"Es muy diferente (estar en una lucha por el título)", explicó. "Por supuesto, en ese escenario, no necesitas ganar cada batalla o carrera. Pero eso es algo natural".

"No significa que (porque) no haya ganado un título, por ejemplo, no lo entienda. Porque creo que gané muchos títulos en el karting y es básicamente lo mismo: eliges tus batallas".

"Además, solo tuve un intento de ganar un título en F3 (en 2014, donde terminó tercero en el campeonato de Fórmula 3 Europea que ganó Esteban Ocon), y por supuesto, sí, no sucedió".

