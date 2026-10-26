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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Vasseur ve a Ferrari como segunda fuerza en Austin y confía en el avance para México

El director del equipo Ferrari está satisfecho con el resultado de la Scuderia, teniendo en cuenta lo que se dejó en la clasificación en las dos últimas curvas. El nuevo paquete aerodinámico ha funcionado y alimenta esperanzas de cara a Ciudad de México.

Franco Nugnes

Publicado: 26 oct 2026, 0:15

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No llegó la victoria porque Kimi Antonelli pareció inalcanzable, pero Ferrari inició la triple cita en el continente americano con una bocanada de oxígeno y una sonrisa. En Austin, la Scuderia capitaliza el segundo puesto de un excelente Charles Leclerc y el cuarto de Lewis Hamilton, resultando ser el equipo que más puntos ha conseguido en el GP de Estados Unidos. Maranello es la segunda fuerza, reforzada por el último paquete de actualizaciones que debutó y funcionó: todo esto permite albergar esperanzas para las últimas cinco carreras de la temporada.

Leclerc suma otro podio y es una lástima solo por el virtual safety car, que impidió a Hamilton poder atacar a Verstappen por el tercer puesto. ¿Fue lo máximo que podían conseguir hoy? “Probablemente sí, es cierto que el virtual al final quizá impidió a Lewis intentar adelantar a Max en las dos últimas vueltas, pero si nos faltó algo se debió a haber salido cuarto y quinto. Era difícil imaginar hacer un trabajo mejor que el que hemos hecho hoy. Lo volveremos a intentar la semana que viene, pero necesitaremos una mejor clasificación para salir en una mejor posición. El ritmo de carrera fue bueno, la estrategia fue buena porque estaba entre una y dos paradas y teníamos que ser agresivos, así que optamos por la estrategia de dos paradas de pits”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

En términos de rendimiento puro, Ferrari fue bien durante todo el fin de semana, salvo algo ayer en la clasificación. La roja en carrera pareció competitiva, ¿estás satisfecho en conjunto con el coche? “En mi trabajo solo debes estar satisfecho si ganas y, probablemente, nos faltaron las dos vueltas más importantes del fin de semana, es decir, las dos últimas de la Q3, porque nuestra vuelta más rápida la hicimos en Q2, pero debemos aprender de esto para mejorar el próximo fin de semana. En conjunto creo que dimos un buen paso adelante en términos de rendimiento puro y de potencial, y es positivo de cara a las últimas carreras”.

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Ayer Charles habló de la dificultad de poner los neumáticos en la ventana correcta, ¿a qué se refería? “Ante todo, ayer nos encontramos en una situación muy difícil, porque tampoco Russell, Verstappen, Norris y Piastri lograron mejorar en Q3. Con estos coches basta una ráfaga de viento o un par de grados menos de temperatura para cambiar el comportamiento de los neumáticos, así que la reacción de los neumáticos en la curva 1 fue una pérdida total de agarre”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Logan Riely / Getty Images

La próxima semana se va a Ciudad de México, un trazado totalmente diferente: ¿podrá ser positivo para la roja? “Bueno, honestamente nadie lo sabe, porque será el ejercicio más difícil en términos de refrigeración por la altitud. Y además será también la primera vez que iremos con un paquete de baja carga aerodinámica en México, mientras que normalmente se iba con alerones grandes, pero no será así. Este será el gran cambio: los pilotos tendrán que adaptarse y en FP1 los oiremos quejarse de la falta de agarre”.

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