Vasseur toma la victoria en Barcelona con cautela: "no somos campeones del mundo"
El jefe del equipo Ferrari celebra el éxito en Barcelona, pero mantiene los pies bien firmes en la tierra. "Es una buena manera de empezar la temporada europea, pero las cosas cambiarán cada 2-3 carreras. Hará falta aportar más rendimiento en las próximas carreras", añadió.
El rostro relajado, pero concentrado. La sonrisa y los ojos entrecerrados, pero la misma manera de afrontar lo que sucede. Ferrari acaba de ganar el GP de Barcelona gracias a una estupenda actuación coral del equipo y de Lewis Hamilton, pero Frédéric Vasseur ya mira hacia adelante.
El director del equipo Ferrari se presentó ante los micrófonos de Sky Sport F1 para comentar el éxito de Montmeló, manteniendo siempre el mismo enfoque: pies en la tierra y seguir trabajando para mejorar el coche con buena constancia.
"No sé si este sea un día de ensueño, pero es un gran día para el equipo, Lewis y los chicos de la fábrica", dijo el mánager francés de Ferrari. "Debemos tener en mente que están empujando como locos y esta es la manera correcta de recompensarlos. También es sin duda una muy buena forma de lanzar la temporada europea. Hicimos un buen podio en Mónaco y aquí hemos ganado. También demostramos que teníamos el ritmo para luchar por la pole ayer".
"Lo más importante no es empezar a decir que somos campeones del mundo. No éramos terribles hace 2 semanas y desde luego no somos los mejores hoy. Debemos mantener un buen enfoque en las próximas carreras, como hoy, máxima concentración en los detalles. Nuestro enfoque no cambiará solo por el hecho de que hoy hayamos logrado llevarnos la victoria. Conozco al grupo de trabajo que está en casa. Sé lo que están haciendo. A veces el trabajo es recompensado, otras veces no. Pero debemos trabajar siempre en equipo. En los buenos días y aún más en los difíciles. Y también lo hemos hecho en los últimos meses, cuando no éramos tan fuertes como hoy".
Si la euforia está toda concentrada en la victoria de Hamilton, sin embargo hay que analizar el momento complejo que está viviendo Charles Leclerc. Hoy el monegasco se vio obligado a retirarse debido a un fallo en la dirección asistida cuando faltaban pocas vueltas para el final. El aspecto positivo es, sin embargo, el feeling que el piloto de 28 años de Monte-Carlo parece haber recuperado con el monoplaza.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"No es bonito cuando no terminas la carrera, pero hoy no ha sido culpa suya. Fue un problema de fiabilidad. El aspecto positivo es que Charles tenía un buen ritmo, tenía mucha más confianza que ayer. Pero también ayer tenía ritmo y creo que habría sido capaz de luchar por la pole position. El ritmo que tenía al inicio de la carrera era muy fuerte, estaba remontando. Este fue un fin de semana muy positivo respecto a Canadá, donde en cambio había tenido dificultades con el coche. Tenía poca confianza. Esta vez, en cambio, realmente la tenía".
Normalmente se dice que quien logra ganar en Barcelona luego tiene el mejor monoplaza de la temporada. Vasseur prefirió alejar este dicho, explicando por qué no es así y qué tendrá que hacer Ferrari para seguir haciéndolo bien en la continuación de la temporada.
"En los últimos 25 años ha sido cierto que quien ganaba en Barcelona luego tenía el mejor monoplaza de la temporada. Sin embargo, no creo que este año sea el caso. Porque esta temporada las prestaciones estarán determinadas por cómo evolucionen los monoplazas y creo que los valores seguirán cambiando cada 2-3 carreras. Mejor tener un coche bueno hoy que uno que no funciona, pero lo importante es lograr añadir prestaciones para los próximos eventos".
Para concluir, no podía faltar un comentario sobre las palabras de Toto Wolff, que al final de la carrera señaló a Ferrari como la rival de Mercedes por el título.
"¿Toto dice que la lucha por el título será una lucha entre Ferrari y Mercedes? Es porque quiere tener el ADUO... (risa). Estamos cerca, pero es la cosa clásica que debemos evitar. Debemos dar a los pilotos el mejor coche sin pensar en las expectativas. Hay que ir carrera a carrera".
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