Vasseur a Giovinazzi: "Es un mundo pequeño y hay que ser profesionales"

Recientemente se anunció que Giovinazzi será reemplazado en 2022 por Guanyu Zhou, un piloto chino que llega a Alfa Romeo con un fuerte apoyo por parte de sus patrocinadores en un movimiento que el equipo espera le abra aún más oportunidades comerciales.

A través de las redes sociales y después del anuncio de la llegada de Zhou al equipo suizo, Giovinazzi expresó sus frustraciones respecto a las razones por las que había perdido su asiento.

"La F1 es emoción, talento, coches, riesgo, velocidad", escribió el italiano, publicando una imagen de sí mismo sentado en un coche Ferrari de juguete cuando era niño. "Pero cuando el dinero manda, puede ser despiadado".

Vasseur escuchó lo que había dicho Giovinazzi y no se mostró especialmente satisfecho por decirlo de alguna forma, recordándole al italiano la necesidad de seguir siendo profesional en cualquier momento.

Hablando en el programa This Week with Will Buxton sobre cómo Giovinazzi debería enfocar el resto de la temporada ahora, Vasseur dijo: "Bueno, sinceramente, creo que es importante para él cerrar este capítulo, al menos en esta temporada, haciéndolo bien en la pista".

"Vi los comentarios que hizo. No soy un gran admirador de este tipo de actitudes: también porque el equipo le dio la oportunidad de estar tres temporadas en la F1. Muchísimos pilotos habrían soñado con estar en su situación".

"Ahora tendrá otros desafíos. Tendrá que hacerlo bien vaya donde vaya, y quizás regrese a la F1 en el futuro. Pero estamos en un mundo pequeño y tenemos que seguir siendo profesionales siempre".

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

La contratación de Zhou por Alfa Romeo significa que ahora el equipo suizo ha completado su alineación, habiendo confirmado previamente a Valtteri Bottas.

Vasseur explicó que la combinación de un novato y un piloto experimentado era algo grandioso, dejando claro que el papel de Bottas sería fundamental.

"Él sabía cuando firmó con nosotros que sería muy difícil para él repetir los mismos resultados que ha tenido estos años en Mercedes", dijo.

"Pero, por otro lado, le ofrecimos algo un poco diferente: él será el centro del proyecto y será el impulsor clave, y eso tampoco quiere decir nada malo para Zhou.

"Él [Bottas] traerá la experiencia que necesita el equipo. Será clave para el desarrollo del coche, y también será fundamental en las primeras carreras".

"Creo que para Valtteri era importante tener esa posición en un equipo. Cuando eres el compañero de Lewis Hamilton, sabes perfectamente que no será un fácil, siempre estarás un poco a la sombra de tu compañero de equipo.

"Creo que es un paso importante en la carrera de Valtteri, incluso aunque no nos imaginemos peleando con Mercedes el año que viene".

"La posición en el equipo será completamente diferente y creo que para él y para su propia perspectiva, será un paso adelante importante".