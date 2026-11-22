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Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"

Apenas dos carreras después de que Charles Leclerc y Lewis Hamilton tuvieran un incidente en México, el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, llegó al límite de su paciencia cuando las hostilidades volvieron a estallar en Las Vegas

Filip Cleeren Ronald Vording

Publicado: 22 nov 2026, 14:31

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El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, afirmó que el contacto de Charles Leclerc con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Las Vegas fue "inaceptable" y mostró una "falta de respeto hacia el equipo", con la escudería de Fórmula 1 encaminada a nuevas conversaciones de crisis apenas tres semanas después de su roce en México.

Vasseur tuvo que mantener conversaciones con Leclerc y Hamilton por su costoso encontronazo en México y volverá a hacerlo después de que sus dos coches se tocaran en las calles de Las Vegas en la vuelta 38, con Leclerc como responsable por dejar su alerón delantero por el interior de Hamilton, enviando al británico a un trompo.

Leclerc recibió una penalización de 10 segundos por la colisión, mientras que Hamilton cayó al 10° puesto y finalmente cruzó la meta en octava posición. Leclerc cruzó la meta sexto pero fue clasificado en el 10° lugar después de que la sanción se añadiera a su tiempo de carrera.

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Al llegar tan poco después de México, la idea de que sus pilotos volvieran a tocarse y la perspectiva de nuevas conversaciones para aclarar las cosas habían agotado la paciencia de Vasseur.

"Charles, quiero verte al final de la carrera, antes que nada", dijo Vasseur por la radio del equipo durante la vuelta de enfriamiento.

Cuando se le preguntó cómo había sido esa conversación, Vasseur respondió de forma reveladora: "No fue una conversación. Hablé yo.

"Creo que se disculpó, lo entendió, pero el resultado está ahí. Cometes un error, dices: 'Mi error, lo siento'. Pero [igual] cometiste un error".

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Agregó: "Es inaceptable. Es una falta de respeto hacia el equipo, hacia los patrocinadores, el mismo discurso que después de México. Creo que tuvimos una conversación clara en Sao Paulo. Hoy no fue profesional. Creo que probablemente sea la escalada de tensión".

Tras las quejas de Hamilton, Ferrari ya se había comunicado con Leclerc por la forma agresiva en la que estaba apretando al británico. La carrera de Las Vegas, con rebufos similares a los de un óvalo, requería cierto grado de confianza y trabajo en equipo para que los pilotos pudieran avanzar entre el grupo de coches, ya que no correr entre ellos tampoco era una opción. La carrera se convirtió en un doloroso recordatorio de que la confianza entre Leclerc y Hamilton está ausente.

"Le pasamos el mensaje a Charles durante la carrera para que pensara en el equipo cuando estaba peleando de la manera correcta, pero no puedes congelar la posición en este tipo de carrera, porque estás en el rebufo", explicó Vasseur. "Si bajas el ritmo, el que viene detrás te adelanta. Y todos los demás equipos pudieron adelantarse entre ellos 20 veces durante la carrera. No puedes imaginar la frustración para mí, pero más importante, para todos los chicos en casa".

Cuando se le preguntó si ahora es momento de establecer directrices o reglas más estrictas, respondió: "No es una cuestión de reglas. ¿Qué puedes hacer diferente, salvo que tienes que respetar a tus compañeros de equipo? En este tipo de carrera, tienes que adelantar al coche que tienes delante. No puedes quedarte detrás. Es completamente inmanejable. Simplemente tienes que hacerlo con respeto cuando es tu compañero de equipo, asumir menos riesgos. Solo tienen que actuar de manera profesional".

Después de haber tenido precisamente esta conversación entre México y Brasil, no está del todo claro qué puede hacer ahora Vasseur de manera diferente, una idea que ha dejado al francés con sensación de impotencia.

"Por eso quiero volver a tener una conversación mañana", agregó. "Y también, intentar digerir la situación. Creo que no es el lugar adecuado para hablar con ellos dos minutos después de la carrera. Vi a Charles un poco abatido. Y le dije lo que tenía que decir. Tengo que hablarlo con él mañana".

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