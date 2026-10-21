Noticias

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Vasseur confía en el SF-26 tras dos fines de semana alentadores en Asia

El jefe de equipo parece más optimista que en las últimas carreras y confía en que se aproveche al máximo el potencial del SF-26 contando con el último paquete de mejoras.

Franco Nugnes

Publicado: 21 oct 2026, 18:12

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Ferrari juega su comodín en el GP de Estados Unidos: la Scuderia, de hecho, lleva a Austin el cuarto y último paquete de actualizaciones de la temporada con la clara intención de defender los 105 puntos que la separan de McLaren en el segundo puesto del mundial de Constructores.

Nadie habla de ello, pero en la partida de las evoluciones que puede modificar los valores en pista, hay quien en la Gestione Sportiva espera que el SF-26 pueda conquistar una tercera victoria de la temporada después de las de Lewis Hamilton en Barcelona y Charles Leclerc en Silverstone. El monoplaza rojo se presentará con nuevas entradas de los radiadores, pontones rediseñados y un fondo completamente nuevo, preparatorio de lo que será el monoplaza del próximo año.

Fred Vasseur parece más optimista que en las últimas carreras: tras un periodo de sequía, Ferrari ha vuelto regularmente al podio, acechando de cerca la victoria de Max Verstappen en Singapur... “Después de dos alentadores fines de semana en Asia, en los que hemos sumado puntos importantes, iniciamos la parte americana de la temporada en Austin. El Circuit of the Americas es uno de los trazados más exigentes del calendario, con una combinación de curvas muy diferentes entre sí”.

El director del equipo mira con razón la primera carrera de la tripleta en América con confianza... “Hemos trabajado duro para consolidar los progresos mostrados en las últimas carreras y nuestro objetivo para este fin de semana es reunir otra actuación sólida en todos los ámbitos. Estamos deseando salir a pista delante del público estadounidense con el objetivo de aprovechar al máximo el potencial del SF-26".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Cómo detrás de los trajes con decoraciones especiales hay más tecnología de la que parece

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Franco Nugnes





La FIA impone una nueva regla para cerrar una laguna en el límite presupuestario de la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



7 h



La FIA impone una nueva regla para cerrar una laguna en el límite presupuestario de la F1





Ferrari llega a tiempo con el paquete de mejoras previsto para Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Ferrari llega a tiempo con el paquete de mejoras previsto para Austin





Williams se salta una numeración en el chasis para celebrar con el FW50 medio siglo de historia



Fórmula 1



Fórmula 1 6 d



Williams se salta una numeración en el chasis para celebrar con el FW50 medio siglo de historia

More from

Lewis Hamilton





Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



8 d



Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal





Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"



Fórmula 1



Fórmula 1 8 d



Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"





Por qué Ferrari hizo caso a Lewis Hamilton ante su fallida apuesta en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



10 d



Por qué Ferrari hizo caso a Lewis Hamilton ante su fallida apuesta en Singapur

More from

Ferrari





Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 h



Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026





Ferrari asciende a piloto de F2 al rol de piloto de reserva en F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Ferrari asciende a piloto de F2 al rol de piloto de reserva en F1





Vasseur duda de Red Bull sea actualmente el mejor equipo de la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



8 d



Vasseur duda de Red Bull sea actualmente el mejor equipo de la F1

Últimas noticias





Vasseur confía en el SF-26 tras dos fines de semana alentadores en Asia



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



Vasseur confía en el SF-26 tras dos fines de semana alentadores en Asia





Cómo detrás de los trajes con decoraciones especiales hay más tecnología de la que parece



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 17 min



Cómo detrás de los trajes con decoraciones especiales hay más tecnología de la que parece





Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1 2026





KTM ve 2027 como un reinicio para crear una MotoGP nueva desde cero y pelear por el campeonato



MotoGP



MGP MotoGP 2 h



KTM ve 2027 como un reinicio para crear una MotoGP nueva desde cero y pelear por el campeonato

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete