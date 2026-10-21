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Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Vasseur confía en el SF-26 tras dos fines de semana alentadores en Asia
El jefe de equipo parece más optimista que en las últimas carreras y confía en que se aproveche al máximo el potencial del SF-26 contando con el último paquete de mejoras.
Franco Nugnes
Publicado: 21 oct 2026, 18:12
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Ferrari juega su comodín en el GP de Estados Unidos: la Scuderia, de hecho, lleva a Austin el cuarto y último paquete de actualizaciones de la temporada con la clara intención de defender los 105 puntos que la separan de McLaren en el segundo puesto del mundial de Constructores.
Nadie habla de ello, pero en la partida de las evoluciones que puede modificar los valores en pista, hay quien en la Gestione Sportiva espera que el SF-26 pueda conquistar una tercera victoria de la temporada después de las de Lewis Hamilton en Barcelona y Charles Leclerc en Silverstone. El monoplaza rojo se presentará con nuevas entradas de los radiadores, pontones rediseñados y un fondo completamente nuevo, preparatorio de lo que será el monoplaza del próximo año.
Fred Vasseur parece más optimista que en las últimas carreras: tras un periodo de sequía, Ferrari ha vuelto regularmente al podio, acechando de cerca la victoria de Max Verstappen en Singapur... “Después de dos alentadores fines de semana en Asia, en los que hemos sumado puntos importantes, iniciamos la parte americana de la temporada en Austin. El Circuit of the Americas es uno de los trazados más exigentes del calendario, con una combinación de curvas muy diferentes entre sí”.
El director del equipo mira con razón la primera carrera de la tripleta en América con confianza... “Hemos trabajado duro para consolidar los progresos mostrados en las últimas carreras y nuestro objetivo para este fin de semana es reunir otra actuación sólida en todos los ámbitos. Estamos deseando salir a pista delante del público estadounidense con el objetivo de aprovechar al máximo el potencial del SF-26".
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