Vasseur explica por qué el motor Ferrari arranca mejor que sus rivales en las largadas

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, se sintió algo desconcertado cuando se sometió a escrutinio el procedimiento de salida de la Fórmula 1 durante las pruebas previas a la temporada 2026, afirmando que la necesidad de gestionar el retraso del turbo "se sabía desde el primer día".

Como parte de los amplios cambios en la normativa técnica para 2026, los coches ya no llevan el MGU-H, la unidad generadora de motor acoplada al turbocompresor. Dado que esta se utilizaba para acelerar el turbo a bajas revoluciones, el retraso del turbo, es decir, el tiempo que tarda la turbina en girar a plena velocidad, se eliminó de forma efectiva.

Sin él, se tarda más en poner en marcha el turbo y, por lo tanto, el motor de combustión interna no tiene el par motor necesario para garantizar que el coche pueda salir rápidamente de la parrilla.

Se cree que Ferrari ha fabricado un turbocompresor más pequeño para reducir la inercia de la turbina, lo que reduce el retraso general y garantiza una salida limpia al inicio. Esto fue en respuesta a la comprensión de que la FIA no modificaría el procedimiento de salida, a pesar de las preocupaciones que se plantearon durante el período de gestación de las normas.

Sin embargo, por motivos de seguridad, la FIA ha añadido cinco segundos adicionales entre el momento en que el último coche alcanza su posición en la parrilla y el encendido de las luces de salida. Esto es consecuencia de las exitosas pruebas de salida realizadas en Baréin, y debería garantizar que todos los coches puedan poner en marcha sus turbos con éxito.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, Vasseur expresó su sorpresa por el cambio en el procedimiento.

"Sin el MGU-H, estaba claro que el retraso del turbo se convertiría en un factor a tener en cuenta, desde la conducción hasta la salida de la carrera", afirmó. "Esto se sabía desde el primer día. A la hora de evaluar las opciones para definir las directrices de una unidad de potencia, no se trata solo de la potencia pura, sino que también hay otros aspectos importantes, y uno de ellos es la salida".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Por eso tomamos ciertas decisiones, y la FIA ha sido muy clara desde el principio en cuanto a que no quería cambiar el procedimiento de salida, por lo que me sorprendió que este tema volviera a surgir en Baréin".

Vasseur añadió que se habían hecho "concesiones" en el proceso de diseño de Ferrari para adaptarse a la situación anterior, aunque los coches con motor Ferrari parecían disfrutar de salidas más potentes al inicio de la carrera, a pesar de la aplicación del periodo de espera de cinco segundos.

Otros responsables de los equipos habían destacado la cuestión de la seguridad como motivo para el cambio, dada la posibilidad de que se produjeran accidentes en la línea de salida si un piloto no reaccionaba ante un coche lento delante de él, pero también hay un elemento de rendimiento asociado a esto.

"Puedo decir que es fácil pedir a un piloto que plantee una cuestión de seguridad o similar, pero en realidad se sabía desde hacía mucho tiempo", añadió Vasseur. "Al diseñar la arquitectura de un motor, siempre se hacen concesiones: por un lado, se busca la máxima potencia y, por otro, la facilidad de conducción. Hay que tomar decisiones".

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, cuyo equipo utiliza motores Ferrari, consideró que el experimento de la espera de cinco segundos había servido para suavizar las preocupaciones de seguridad previstas.

"Si nos fijamos en estas salidas de práctica, la implementación de la luz azul durante una secuencia de cinco segundos ha funcionado muy bien", dijo Komatsu. "Si nos fijamos en esas salidas, las personas que participaron lograron salir bien de la línea. Por lo tanto, no creo que [sea un problema].

"Al principio, sin esos cinco segundos adicionales, estaría de acuerdo en que podría haber un riesgo para la seguridad, pero ahora, con la fase de preparación previa a la salida, no veo ningún riesgo para la seguridad".