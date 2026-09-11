Vasseur enfrenta una presión "tremenda" por las órdenes de equipo en Ferrari

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, se enfrenta a una presión "tremenda" para establecer reglas de enfrentamiento claras entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc, según el expiloto de la IndyCar Series y comentarista de F1 TV James Hinchcliffe.

Los llamamientos a órdenes de equipo claras llegan después de un par de carreras difíciles para la escudería de Maranello. Aunque Hamilton y Leclerc terminaron cuarto y quinto en el Gran Premio de Países Bajos, el siete veces campeón se quejó por la radio del equipo durante toda la carrera por la falta de órdenes de equipo, y el tema volvió a surgir en el Gran Premio de Italia cuando ambos pilotos protagonizaron un incidente en la primera vuelta.

Hablando en el programa Weekend Warm-Up de F1 TV, a Hinchcliffe se le preguntó por la presión sobre el jefe del equipo Ferrari a medida que se han intensificado los llamamientos a órdenes de equipo claras.

"Una presión tremenda en este momento simplemente porque se ha llegado a esta situación", explicó Hinchcliffe. "Estamos en la ronda 14 de su segundo año trabajando juntos y todavía seguimos teniendo este tipo de preguntas. ¿Cuáles son las reglas de enfrentamiento? Hay reglas muy claras en McLaren y hay reglas muy claras en Mercedes.

"Ya sea que siempre haya faltado en Ferrari o que simplemente recientemente no haya sido algo que hayan analizado, está claro que es algo sobre lo que tienen que debatir en un futuro cercano".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Vasseur admitió que había conversaciones pendientes con Hamilton y Leclerc tras el Gran Premio de Italia, pero rechazó las afirmaciones de que exista una crisis interna en el equipo.

El francés también explicó que existen reglas de enfrentamiento, pero añadió que "no se puede esperar que los contratos cubran todos los escenarios posibles que puedas encontrarte en pista, porque inevitablemente todo se convertiría en una cuestión de interpretación".

La atención se centra ahora en el próximo Gran Premio de España en el circuito de Madring, que tendrá lugar el domingo 13 de septiembre.

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