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Fórmula 1 Las Vegas GP

Vasseur admite que Ferrari tenía margen para meter al menos un coche en Q3 en Las Vegas

El director del equipo Ferrari no hace dramas al ver a dos coches rojos fuera de la Q3 en la clasificación de Las Vegas. El francés es realista y no albergaba grandes expectativas en el Strip, pero está convencido de que la Scuderia podía haberlo hecho mejor.

Franco Nugnes

Edited: 21 nov 2026, 6:37

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Dos Ferrari fuera de la Q3 en el GP de Las Vegas: hay que remontarse a Imola 2025 para encontrar una decepción tan ardiente. La cita en el Strip era una de las más temidas de final de temporada para el equipo del Cavallino. Dos eran los motivos de preocupación: las largas rectas y las temperaturas frías, pero nadie esperaba una debacle tan llamativa, visto que en Q1 Charles Leclerc era tercero a solo tres décimas de la cabeza.

El resultado final de la Scuderia es desalentador: Charles Leclerc es 11.º, seguido muy de cerca por Lewis Hamilton. El monegasco, furioso en caliente, puso el acento en la falta de motor que le habría costado un segundo en las largas rectas...

Todo es cierto, pero Ferrari, sabiendo del problema en el fondo de Hamilton, podía darle el rebufo a Leclerc para hacer que al menos el monegasco pudiera superar el segundo corte. Fred Vasseur no entra en el tema, pero el team principal francés admite que los dos SF-26 no debían quedar confinados fuera de los diez primeros... “No esperábamos ir de forma brillante en Las Vegas por la presencia de muchas rectas, pero hoy había margen para hacer un trabajo mucho mejor. Éramos terceros en Q1, pero pienso que no teníamos el ritmo para luchar por la pole position, aunque teníamos el potencial para entrar en Q3 haciendo un trabajo mejor. Nos ha costado con Charles juntar la vuelta. El primer intento ni siquiera estaba mal, mientras que en el segundo run sufrió en el tramo final”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

“Lewis, en cambio, dañó el fondo en Q1, y no conseguimos repararlo antes de la Q2, por lo que cualquier esfuerzo no fue suficiente”.

Las temperaturas eran muy bajas para todos, pero ¿cuán difícil es en el SF-26 llevar los neumáticos a la ventana de temperatura adecuada? “Estamos sufriendo desde el inicio del fin de semana, es verdad, pero pienso que es una situación igual para todos. Nuestro coche padece estas características, estamos en condiciones de hacerlo mejor cuando las condiciones meteorológicas son diferentes. Un poquito más de calor nos habría permitido poner más energía en los neumáticos”.

“Pero no es una excusa, tenemos que hacer un trabajo mejor que el que hemos realizado hoy, de modo que extraigamos el potencial del coche, porque había margen para hacerlo mucho mejor hoy y no lo hemos conseguido”.

¿Cuál es el ánimo dentro del equipo? “Somos competidores y cuando se obtiene un resultado como este, nadie puede estar feliz y estamos frustrados. Sabíamos que este fin de semana sería difícil, pero mostramos un ritmo claramente mejor en Q1, por lo que es normal que haya frustración”.

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