Vasseur admite fallo en la estrategia de Ferrari en Austria: "sobrerreacionamos"

Solo dos semanas después de la sorprendente victoria en Barcelona, Ferrari vuelve a poner los pies en la tierra: tanto Lewis Hamilton como su compañero de equipo Charles Leclerc se quedan fuera en el Gran Premio de Austria, en el Red-Bull-Ring, del esperado salto al top 3 y al podio.

Una de las razones: Ferrari quiso aprovechar el coche de seguridad virtual tras el abandono de Carlos Sainz (Williams) para una jugada supuestamente inteligente en la estrategia de Hamilton, pero no funcionó. "Intentamos luchar con Mercedes y Max, aunque no teníamos el ritmo para ello", admite el jefe de equipo Frederic Vasseur en Sky.

"Es decir, sobrerreaccionamos estratégicamente, castigamos demasiado los neumáticos y al final pagamos la factura con McLaren. Es una pena, porque es un punto perdido para el campeonato." Aunque Hamilton no habría subido al podio ni siquiera sin el error estratégico, probablemente sí habría acabado por delante del piloto de McLaren Oscar Piastri.

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"Creo que en esta situación todos estamos al límite", defiende el jefe de equipo Vasseur a su escudería. "Y cuando no tienes el ritmo, aprietas y asumes ciertos riesgos en la estrategia. Y si eso no sale bien, hay que sumar toda la diferencia y al final pagas la factura."

"Eso es lo que nos ha pasado hoy. No teníamos el ritmo para luchar con Mercedes y Max, y apretamos demasiado en las primeras vueltas. Tuvimos que cambiar la estrategia, y todo fue en la dirección equivocada, pero es una buena lección."

"Gran trabajo": Sin críticas de Lewis Hamilton

Así, al final Hamilton solo se queda con el quinto puesto y, con ello, diez puntos para el Mundial. Pero el siete veces campeón del mundo no expresa críticas; al contrario: "El equipo hizo un gran trabajo en la estrategia y en las paradas en boxes. Los chicos trabajaron durísimo en las paradas, y estoy realmente orgulloso de ello."

El quinto puesto "no es un resultado que quisiéramos, pero al menos son puntos", opina el británico, que aparentemente no cree que el cambio a los neumáticos blandos fuera un gran error. "Hoy no funcionó realmente con ninguno de los neumáticos. Fue una carrera muy dura y realmente difícil."

La extrema calor no fue el único factor importante. "Mi salida, sinceramente, no fue buena", admite Hamilton. "Mi salida fue floja, pero cuando estaba al ataque, adelanté a Charles y pensé que en las primeras vueltas no pintaba tan mal."

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En la lucha contra George Russell, el piloto de Ferrari incluso pudo mantenerse a la par durante un tiempo, pero "luego los neumáticos traseros simplemente se vinieron abajo en cada juego", relata el piloto de 41 años. "Por alguna razón, el equilibrio era muy difícil."

"Creo que el viernes ya estábamos seis décimas por detrás solo en rendimiento de velocidad punta. Tengo que ver qué ocurrió hoy, pero estoy seguro de que no fue insignificante. También en cuanto a agarre, hoy simplemente no pudimos estar a la altura. Así que fue muy difícil, pero estoy agradecido por los puntos."

Jefe de equipo de Ferrari: Spielberg "completamente diferente" a Barcelona

"Ya desde la vuelta dos o tres se evidenció un sobrecalentamiento, probablemente provocado por el patinaje de las ruedas y otros factores, que lo pusieron pronto en una situación inicial difícil", recuerda el jefe de equipo de Ferrari sobre la carrera de Leclerc. "Además, se confirmó de nuevo lo que ya quedó claro la semana pasada: el aire limpio es decisivo."

"Sin embargo, no tuvimos esas condiciones en medida suficiente para trabajar de forma competitiva. Por ello, el desarrollo de las carreras nos puso una y otra vez en la posición equivocada en el momento más desfavorable, y al final pagamos las consecuencias."

El francés también conoce la razón por la que en Barcelona fue tan bien y en Spielberg de repente ya no. "Porque este trazado es completamente diferente", opina el jefe de equipo de Ferrari. "Es más un circuito de stop-and-go y con mucho patinaje al acelerar desde parado."

"Y quizá, bajo estas condiciones, sobrecalentamos masivamente la parte trasera", añade Vasseur, que menciona otros factores para el retroceso: "Quizá la altitud, la temperatura... Creo que no es un solo asunto. Es una combinación de varios parámetros."