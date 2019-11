Vandoorne: "Alonso tenía todo lo que quería en McLaren"

Un año después de abandonar la Fórmula 1, tras no ser renovado por McLaren, Stoffel Vandoorne arrancó el programa de Mercedes en la Fórmula E de manera brillante este fin de semana, logrando dos podios en el Eprix de Ad Diriyah. Gracias al fabricante alemán, conserva los vínculos con la categoría reina, pero no se marca el regreso a la F1 como un objetivo.

El belga describe el Gran Circo como "un mundo falsificado en el que todos defienden sus propios intereses", y asegura que está feliz donde está, ya que también descubrió la resistencia en los últimos meses.

"En la Fórmula E, en Le Mans o en el WEC, encuentras carreras reales ahora", dice en una entrevista con la revista Sport/Voetbal. "Salimos a competir, no a jugar a la política. La Fórmula 1 sigue siendo la liga más grande, pero la Fórmula E está justo debajo. Este es el futuro. Es por eso que hay cada vez más fabricantes".

Si Vandoorne describe la Fórmula 1 con este sentimiento agridulce, se debe principalmente a lo que experimentó en McLaren en 2017 y 2018. Aunque la convivencia con Fernando Alonsono provocó realmente roces ni tensiones, afectó al campeón de la GP2 2015, debido a que el equipo de Woking se centró por completo en el doble campeón del mundo.

Superado sistemáticamente en clasificación y en carrera por el español, Vandoorne vivió una temporada 2018 cercana al calvario. En retrospectiva, es difícil hablar de ello sin dar la sensación de sonar rencoroso. Sin embargo, el belga subrayó más claramente lo que ya había dejado entrever en el pasado.

"No se ve todo lo que sucede detrás de las cámaras, toda la política", dijo hace apenas un año. "No puedo contarlo todo, pero podéis imaginar algunas cosas".

"Nunca tuve un problema con él, pero siempre tuvo todo lo que quería", dice ahora Vandoorne sobre Alonso. "Siempre había dos o tres personas de alto rango en el equipo que se aseguraban de que todo saliera como Fernando quería, y el equipo le dio todo el apoyo y los recursos que necesitaba".

"Sobre el papel, nunca terminé delante de él, pero de todos sus compañeros de equipo, fui el que estuvo más cerca. McLaren nunca me dijo que no terminara delante de él, pero me pidieron dejarle pasar en carrera. Casi siempre lo hacían".