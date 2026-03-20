"Vamos a ganar carreras": Zak Brown insta a McLaren a reorganizarse

El director ejecutivode McLaren, Zak Brown, intentó dar un nuevo impulso a su equipo antes del Gran Premio de Japón, tras un comienzo difícil en la nueva era de la Fórmula 1 en 2026. En un discurso dirigido al equipo tras un fin de semana complicado en el Gran Premio de China, Brown afirmó que McLaren volvería a la senda de la victoria «más pronto que tarde».

Tras demostrar ser la fuerza dominante en 2025, McLaren ha tenido dificultades en la nueva era de la Fórmula 1, al tener que adaptarse a unos coches más pequeños, ligeros y complejos en 2026. En los tests de pretemporada, el equipo marcó el tercer mejor tiempo en Baréin y fue uno de los cuatro equipos que superaron los 2000 km en los tests.

Sin embargo, esto no se tradujo en un buen rendimiento en la primera prueba de la temporada en Australia, donde Oscar Piastri sufrió un accidente antes de que comenzara la carrera y el vigente campeón, Lando Norris, terminó quinto.

Una semana más tarde, las cosas empeoraron para el equipo papaya, y sus dos pilotos se vieron obligados a abandonar el Gran Premio de China debido a problemas técnicos antes de que se apagaran las luces. El resultado es un total de solo 18 puntos tras dos Grandes Premios y una carrera sprint, muy lejos del inicio de McLaren en la temporada 2025.

Tras este decepcionante comienzo, el director ejecutivo Brown intentó motivar a su equipo mientras se prepara para la remontada hacia la cabeza de la F1. En un discurso dirigido al personal de McLaren a principios de esta semana, Brown aseguró al equipo que pronto volverían a "ganar Grandes Premios".

"Tenemos que prepararnos para Japón. Contamos con los dos mejores pilotos del mundo, tenemos el mejor equipo de carreras del mundo, tenemos la mejor cultura en un equipo de carreras", dijo Brown en un vídeo del discurso compartido en las redes sociales.

"Así que, manos a la obra. Vamos a Japón, a correr con estos coches. Todos seguiremos haciendo lo que hacemos, y estoy deseando que llegue el momento en que ganemos carreras; os garantizo que cuando ganemos nuestra próxima carrera, que será más pronto que tarde, no vamos a estar pensando en trazas de velocidad, baterías ni nada por el estilo. Vamos a ganar Grandes Premios".

McLaren tiene un historial de remontadas en temporadas difíciles, ya que en 2024 empezó con mal pie antes de emerger como el equipo más fuerte de la parrilla a finales de año. A esto le siguió un 2025 dominante en el que se hizo con los títulos tanto de pilotos como de constructores.

Para lograr un cambio de suerte similar, el equipo papaya tendrá ante sí una tarea monumental en 2026. En Melbourne, Norris terminó el Gran Premio casi un minuto por detrás del Mercedes líder de George Russell.

En China, los tiempos de clasificación de Piastri y Norris solo les valieron para el quinto y sexto puesto, respectivamente, con ambos a medio segundo del tiempo de referencia de Mercedes.

El déficit que sus pilotos están luchando por superar se ha atribuido a la aerodinámica del MCL40, que utiliza la misma unidad de potencia Mercedes que los líderes. Tras la clasificación para el Gran Premio de China, el jefe del equipo, Andrea Stella, explicó que estaban teniendo dificultades para desarrollar "suficiente carga aerodinámica".

"Obviamente, se genera agarre utilizando los neumáticos en el rango adecuado", explicó. "Pero creo que prácticamente todos sabemos cómo utilizar estos neumáticos en la clasificación, por lo que esta es una buena referencia para ver cuál es realmente el déficit desde el punto de vista aerodinámico".

Tras Japón, McLaren tendrá un periodo de descanso más largo de lo esperado hasta la próxima carrera, tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí. Esto puede darle tiempo para desarrollar soluciones a algunas de las deficiencias de su monoplaza, pero tendrá que esperar hasta el Gran Premio de Miami en mayo para probar las soluciones en pista.