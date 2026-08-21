Valtteri Bottas se equivoca al aparcar en "Passenger Princess"

El piloto de Fórmula 1 de Cadillac, Valtteri Bottas, apareció recientemente en el programa de YouTube Passenger Princess de Amelia Dimoldenberg.

Filmado durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, el episodio involucró a ambos practicando frenadas de emergencia y aparcamiento en paralelo.

El video comenzó con Bottas en el asiento del pasajero, algo que admitió que normalmente le incomoda. Explicó que, aparte de los chóferes profesionales y su pareja Tiffany Cromwell, siempre conduce él mismo, ya que le gusta tener el control.

Bottas y Dimoldenberg hablaron de su calendario benéfico de desnudos y de su reno mascota, Rosa, mientras practicaban frenadas de emergencia. Después de que Dimoldenberg lo intentara, el piloto finlandés se puso al volante y logró evitar con éxito una figura de cartón de su compañero de equipo Sergio Pérez.

Tras las frenadas de emergencia, pasaron al aparcamiento en paralelo. Bottas completó su intento de aparcamiento, pero golpeó un cono de tráfico, calificando después su propia maniobra como un fracaso de "uno sobre 10". Dimoldenberg siguió cuidadosamente las instrucciones de Bottas y consiguió aparcar el coche sin golpear ninguno de los conos.

Bottas otorgó a la presentadora un sólido nueve sobre 10 por su desempeño general al volante.

"Esta es la única vez que el piloto realmente le ha enseñado a Amelia a conducir", comentó un fan en YouTube, refiriéndose a los otros pilotos que han aparecido en la serie. George Russell, Oliver Bearman, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli y Alex Albon también han aparecido en el programa.

"Siempre me ha encantado el hecho de que las gafas de sol de Valtteri sean tan parte de su cara como su bigote", publicó otra persona, mientras que otra añadió: "Nunca me cansaré de que sea el tipo más australiano de la parrilla, y Oscar el tipo más finlandés de la parrilla. Glorioso."

Otras reacciones incluyeron: "Este ha sido el mejor hasta ahora, Valtteri es todo un personaje cuando la gente de verdad le deja hablar jaja", y "Este episodio es mi favorito, qué tipo tan entrañable."

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