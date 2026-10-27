Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Valtteri Bottas niega que pueda perder su asiento en Cadillac para la F1 2027

Mientras Budkowski, jefe del equipo Cadillac, se niega a confirmar que sus pilotos seguirán el próximo año, Bottas insiste en que tiene un contrato válido, aunque no en esos términos

Benjamin Vinel Ronald Vording

Publicado: 27 oct 2026, 20:39

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Valtteri Bottas insiste en que Cadillac está contento con él y que su contrato está "todo bien" para 2027, en medio de los recientes rumores sobre su futuro en la Fórmula 1.

La reciente falta de ritmo de Bottas, tanto en clasificación como en carrera, ha provocado especulaciones en el mercado de pilotos. Esteban Ocon, quien perdió su asiento ante el líder del campeonato de Fórmula 2, Rafael Câmara, en Haas, fue mencionado en los medios como un posible aspirante al asiento del finlandés; también lo fueron el piloto de pruebas de Cadillac, Colton Herta, a pesar de su difícil temporada en la F2, y el piloto de reserva de Red Bull, Yuki Tsunoda.

En ese contexto, al director del equipo Cadillac, Marcin Budkowski —quien lleva dos meses y medio en el cargo—, se le preguntó en la rueda de prensa del viernes en el Gran Premio de los Estados Unidos si Ocon podría ser candidato para un puesto de reserva, y su respuesta fue elusiva.

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"Bueno, miren, como director de equipo, y estoy seguro de que es lo mismo con mis colegas, recibes llamadas y contactos de cada piloto o mánager de pilotos que está en el mercado", dijo Budkowski. "Así que hay varios pilotos y mánagers que se han puesto en contacto conmigo. No voy a decir quién es o quién no es, pero prácticamente todos los que están en el mercado se han puesto en contacto, como era de esperarse.

"Pero sí, creo que este es el último lugar, como se podrán imaginar, donde comunicaría algo sobre la alineación de pilotos. Mi departamento de marketing y comunicación me mataría si hiciera eso".

Al ser presionado sobre si Bottas y Sergio Pérez tenían contratos válidos para 2027, el polaco añadió de manera intrigante: "Nuevamente, este es el último lugar donde comentaría sobre contratos de pilotos y, en general, creo que no es algo que se haga en la prensa. Es algo que se hará mediante comunicados oficiales del equipo cuando sea el momento adecuado".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, speaks to team principal Marcin Budkowski

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Dado que ambos pilotos firmaron contratos "multianuales" cuando se unieron a Cadillac para 2026, no está claro qué condiciones —de haber alguna— deben cumplirse para activar sus extensiones para 2027.

De todos modos, se cree que Ocon se encamina hacia un acuerdo de reserva con Aston Martin en lugar de la opción de Cadillac, pero ¿está el asiento de Bottas necesariamente seguro?

Al preguntársele si el equipo le había dado garantías para 2027, el veterano de 264 carreras dijo: "Sí; quiero decir, el año pasado cuando firmé, conozco los términos, así que todo eso está bien".

Presionado por Motorsport.com sobre los comentarios del viernes de Budkowski y si le sorprendían esas respuestas ambiguas, Bottas dijo que no estaba al tanto de esas declaraciones y que no le preocupaban.

En cuanto a si existía algún escenario en el que no estuviera corriendo para Cadillac a pesar de tener teóricamente un contrato para la temporada 2027, Bottas reflexionó: "Quiero decir, esto es la Fórmula 1. Si las vacas volaran, ya sabes... siempre puede pasar cualquier cosa en este deporte. Pero por ahora, parecen contentos con lo que están obteniendo de mí. Creo que eso es todo lo que importa".

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