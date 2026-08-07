Valtteri Bottas celebra un gran éxito en ciclismo de montaña durante el parón veraniego

Valtteri Bottas ha aprovechado el inicio del parón estival de la Fórmula 1 para asegurarse la clasificación para el Campeonato del Mundo de Ciclismo de Gravel de la UCI, tras quedar quinto en su categoría de edad en la prueba clasificatoria celebrada en la República Checa.

El piloto finlandés decidió afrontar esta prueba de ciclismo todoterreno de 131 km junto a su pareja, la ciclista olímpica Tiffany Cromwell, mientras el paddock de la F1 disfruta de su parón obligatorio de agosto. En una publicación en Instagram, el piloto de Cadillac bromeó sobre las diferencias entre su descanso y las relajantes opciones de vacaciones de sus compañeros de la F1.

"Mientras los demás se relajan en sus barcos, yo he recorrido 131 km en la de la Serie Mundial de Gravel de la UCI en Hlinsko. He quedado quinto en la categoría masculina de 35 a 39 años y me he clasificado para el Mundial de Gravel. Gracias por el enorme apoyo en el duro recorrido de ayer. ¡Me encantó! Siempre es un placer descubrir eventos como este junto a Tiffany Cromwell".

Esto se produjo tras una primera mitad de la temporada 2026 llena de retos para Bottas. Tras tomarse un año sabático como piloto titular de F1 en 2025, durante el cual ejerció de piloto de reserva para Mercedes, el piloto de 36 años fichó por Cadillac junto al ex piloto de Red Bull Sergio Pérez.

La escudería estadounidense se incorporó a la parrilla de la F1 en 2026 como undécimo equipo y, como es lógico, le está costando adaptarse al campeonato.

Actualmente ocupa el undécimo puesto en el campeonato de constructores, sin puntos, a un punto del Aston Martin, que atraviesa dificultades. El mejor resultado de Bottas en un Gran Premio durante la primera mitad de la temporada fue un 13.º puesto en el Gran Premio de China, mientras que el mejor resultado de Pérez fue un 14.º puesto tanto en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya como en el de Gran Bretaña.

Tras su abandono en el Gran Premio de Hungría, Bottas insistió en que los contratiempos del equipo lo harían "más fuerte de cara al futuro".

"Un abandono no es la mejor forma de empezar las vacaciones de verano, pero, una vez más, es algo de lo que aprender", publicó tras la carrera en el Hungaroring. "Hemos avanzado mucho como equipo en muy poco tiempo, y estoy orgulloso del duro trabajo de todos. Estas derrotas solo nos harán más fuertes de cara al futuro".