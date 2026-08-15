Valoraciones de mitad de temporada de la F1 2026: Ferrari innova e impresiona con un gran comienzo

¿Estaba Fred Vasseur jugando con fuego cuando decidió que Ferrari debía cambiar el enfoque hacia 2026 ya en abril del año pasado? Quizá sí, pero con la Scuderia incapaz de alcanzar a McLaren, el francés tomó la decisión racional y correcta, aunque en aquel momento no necesariamente cayera bien entre los expectantes tifosi italianos.

Vasseur al menos capeó ese temporal, pero solo sobre la base de que él y su fichaje como director técnico, Loic Serra, tenían una oportunidad para acertar con el reglamento de 2026. Y a juzgar por la primera mitad de 2026, lo hicieron, manteniéndose segundos en ambos campeonatos para dar a Ferrari una nota de B+ en el parón veraniego.

Lo bueno

Ferrari impresionó al paddock con un enfoque audaz e innovador del reglamento de 2026, desde un alerón 'Maracena' invertido hasta aletines de escape, dos elementos que provocaron cierta perplejidad en el paddock y pronto impulsaron halagadoras imitaciones por parte de equipos rivales.

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En general, el Cavallino Rampante salió disparado con energía, y el equipo produjo uno de los mejores - si no el mejor - chasis para empezar la temporada, dando continuidad a ese sólido inicio con una avalancha de actualizaciones aerodinámicas.

Eso permitió a Ferrari ser el rival más cercano de Mercedes pese a una unidad de potencia inferior, y el trabajo realizado en el lado de Lewis Hamilton significó que la escudería de Maranello ahora cuenta con dos balas en la recámara en la mayoría de rondas, con tanto el siete veces campeón del mundo como su compañero Charles Leclerc estrenándose con una victoria de gran premio cada uno, y Hamilton siendo ahora el perseguidor más cercano de Kimi Antonelli en el campeonato.

Entre su coche innovador y su impresionante despliegue de mejoras, Ferrari ha marcado el estándar en varias áreas este año, sirviendo de inspiración al resto del paddock. ¿Cuándo fue la última vez que pudimos decir eso de la Scuderia?

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Lo malo

Esta columna es mucho más corta de lo que habría sido en años anteriores, pero Ferrari aún tiene que pulir algo de su ejecución durante los fines de semana de carrera, como demostraron varias ocasiones en las que tomó la dirección equivocada en la puesta a punto, como el sofocante Gran Premio de Austria, donde el equipo se marchitó con el calor. También debería haberlo hecho mucho mejor en Hungría, dejando a ambos coches fuera del podio.

La mayor debilidad de Ferrari es, sin embargo, la unidad de potencia, que pierde varias décimas por vuelta en las rectas frente a Mercedes, lo que compensa algunos de los avances que la potencia italiana logró en el apartado del chasis.

La otra preocupación es que Ferrari ha desplegado tantas mejoras que su ritmo de desarrollo será difícil de sostener después del verano, dejando la puerta abierta a que una Mercedes más medida recupere su ventaja. Solo el tiempo dirá si esa preocupación está justificada.

Photo by: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Lo que dicen

Fred Vasseur: "La primera parte de la temporada fue una en dos etapas. La primera es hasta España, cuando Mercedes volaba, que sumaron algo así como cien puntos más que nosotros en cuatro o cinco eventos. Y después de España sumamos más puntos que Mercedes en estas cuatro o cinco carreras.

"Donde tenemos que mejorar es, diría, en la ejecución. Sabemos que tenemos que mejorar en el lado del motor, y lo haremos, aunque la inercia en el motor es mucho mayor que en el chasis. Lo más importante sería poder mantener el ritmo en el desarrollo. McLaren dio un enorme paso adelante, pero no tienen exactamente la misma filosofía, porque están trayendo un gran paquete. Nosotros tenemos un enfoque diferente, intentando traer piezas en cada carrera. Y tenemos que mantener este impulso, porque todavía quedan 12 carreras. Tenemos margen de mejora en el chasis en todas partes, y tenemos que mantener este ritmo."

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