Opinión

Fórmula 1 GP de Qatar

Una oportunidad de oro para que la F1 y la FIA acierten con el reglamento de 2030

El marco acordado para la normativa de las unidades de potencia de la F1 de 2030 le brinda a la FIA una oportunidad de oro para acertar finalmente con el próximo reglamento.

Filip Cleeren

Publicado: 28 nov 2026, 13:05

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Max Verstappen, Red Bull Racing

Autosport



Este artículo forma parte del contenido premium de Autosport. Para suscribirse y acceder a noticias, análisis y opinión exclusivos, haga clic aquí.

Tras la emocionante 'Las Vegas 500' de la Fórmula 1 —el equivalente arrollador de una Indianápolis 500 llena de acción celebrada en las calles del paraíso del juego—, algunas falacias lógicas se colaron en ciertas preguntas que los jefes de equipo respondieron en sus conferencias de prensa posteriores a la carrera.

Apenas unos días después de que la FIA anunciara un movimiento acelerado hacia motores V8 turbo de 2,1 litros con menos energía eléctrica, la F1 ofreció su mejor carrera hasta ahora con los actuales y muy criticados híbridos V6, con 35 cambios de líder.

Entonces, ¿está haciendo mal la F1 al abandonarlos ya? Además de ser un caso bastante extremo de sesgo de recencia, la pregunta pasa por alto las razones por las que el campeonato está tomando una dirección diferente desde el principio.

Sí, no podías despegar los ojos de la carrera de Vegas, y la serie no podría haber elegido un lugar mejor para mostrar su mejor cara —artificial o no— frente a su nueva favorita, el Estados Unidos corporativo.

Y no hay duda de que un avance gradual hacia un reparto 60/40 entre potencia de combustión y energía eléctrica, para 2028, suavizará aún más algunos de los problemas de estos coches escasos de energía.

Pero Las Vegas fue una excepción gracias al efecto combinado del rebufo más potente en el Strip de casi dos kilómetros de largo y las actuales regulaciones del modo boost, que dejaron efectivamente al coche líder como un blanco fácil.

También lee:

El efecto 'yo-yo' regresó en Las Vegas.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Y otras preocupaciones siguen siendo válidas, como cuánto está dictado el comportamiento de la unidad de potencia por complicados algoritmos de motor y lo contraintuitivos que son estos coches de conducir. De hecho, mientras peleaba por la victoria dentro del tren de punta, Kimi Antonelli se vio perjudicado por su unidad de control por levantar brevemente antes de la curva 14, que desemboca en el Strip, asegurándose de quedar metido detrás de Max Verstappen para adelantarlo en la larga recta.

Al hacerlo, el campeón del mundo de 2026 vació involuntariamente su batería, que según el reglamento se utiliza automáticamente después de volver a aplicar el acelerador, dejándolo sin boost en el Strip mientras caía en el pelotón. La lógica y el instinto normales de carrera siguen siendo castigados, mientras que ir más lento de lo deseado en lo que solían ser curvas desafiantes y más rápidas sigue siendo recompensado. Eso todavía va en contra de lo que debería ser el automovilismo, y no fue hace tanto cuando estas reglas hicieron una burla de escenarios clásicos como Silverstone y Spa-Francorchamps.

Con una enorme complejidad llega un enorme costa. Al pasar a los V8 turbo en 2030, la próxima generación de unidades de potencia será más simple de desarrollar, producir y operar, no solo reduciendo los costos para los seis fabricantes actuales que se comprometieron con ellas, sino también bajando la barrera de entrada para cualquier fabricante potencial en el futuro, ya que se espera que el límite de costos de las unidades de potencia caiga de 190 millones de dólares a 160 millones entre 2030 y 2034.

Al acordar tan pronto un marco para el hardware general de 2030, que puede enviarse al Consejo Mundial del Motor de la FIA para su aprobación el próximo mes, los fabricantes le han comprado algo de tiempo al organismo rector

Una de las principales razones por las que las reglas actuales, codificadas como un plato de espaguetis, son un mosaico de parámetros tan innecesariamente complejo es porque los objetivos fueron cambiando para la FIA durante el proceso de definirlas, solo para asegurar que se comprometiera una cantidad suficiente de fabricantes. Una serie de consecuencias no deseadas y problemas fundamentales sobre cuán escasos de energía serían los coches actuales derivaron luego en añadidos como la aerodinámica activa y otras medidas, como las enrevesadas tasas de reducción de energía y límites de recuperación, para garantizar que la fórmula de 2026 fuera viable siquiera.

También lee:

Las reglas de chasis fueron sacrificadas, en la práctica, en el altar de las peculiares características de la unidad de potencia 50-50. Al acordar tan pronto un marco para el hardware general de 2030, que puede enviarse al Consejo Mundial del Motor de la FIA para su aprobación el próximo mes, los fabricantes le han comprado algo de tiempo al organismo rector.

Tiempo y libertad para que el organismo rector elabore regulaciones de chasis que no solo cumplan el objetivo de seguir reduciendo peso sin comprometer la seguridad de los pilotos, sino que también ajusten los coches a los nuevos motores para lograr el mejor producto posible en pista.

Mercedes, Ferrari, RBPT, General Motors, Honda and Audi are all committed for 2030

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Coches que sean fundamentalmente intuitivos pero gratificantes de conducir, para que los pilotos —los mayores embajadores de la F1— tengan motivos para defender la serie en lugar de criticarla duramente cada dos semanas.

Coches que posean características aerodinámicas —potenciadas por el regreso del DRS si se considera necesario— para trabajar al unísono con el sistema push-to-pass de la unidad de potencia, de modo que adelantar sea factible en más circuitos que hoy sin ser tan trivial como lo fue en Las Vegas.

Coches que premien la innovación y la ingeniería, pero que no sean tan innecesariamente complejos que los equipos tengan que gastar tantos de sus recursos limitados en elementos como la gestión de la unidad de potencia y la refrigeración, y que resulten casi imposibles de entender para la mayoría de los seguidores de la F1.

Que no haya dudas: tal como están hoy el campeonato y la industria, pasar a V8 más simples con combustible sostenible es lo correcto. Acordar el cambio con tres años de antelación le está dando a la FIA una oportunidad de oro para, por fin, hacerlo bien.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La FIA explora el regreso del DRS junto con un sistema push-to-pass para los motores V8 de la F1

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Filip Cleeren





Charles Leclerc explica el trompo en los entrenamientos de Qatar tras un día "lento" para Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



16 h



Charles Leclerc explica el trompo en los entrenamientos de Qatar tras un día "lento" para Ferrari





Carlos Sainz explica su intrigante propuesta de DRS para la F1 2030



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



22 h



Carlos Sainz explica su intrigante propuesta de DRS para la F1 2030





Lewis Hamilton sobre el último punto de tensión con Charles Leclerc: "Vamos a resolverlo"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 d



Lewis Hamilton sobre el último punto de tensión con Charles Leclerc: "Vamos a resolverlo"

Últimas noticias





Una oportunidad de oro para que la F1 y la FIA acierten con el reglamento de 2030



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



1 min



Una oportunidad de oro para que la F1 y la FIA acierten con el reglamento de 2030





La FIA explora el regreso del DRS junto con un sistema push-to-pass para los motores V8 de la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



35 min



La FIA explora el regreso del DRS junto con un sistema push-to-pass para los motores V8 de la F1





Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



51 min



Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera





Zarco, “feliz” de que Marquez esté “escuchando a su cuerpo”: "Lo vi sufrir"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 h



Zarco, “feliz” de que Marquez esté “escuchando a su cuerpo”: "Lo vi sufrir"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete