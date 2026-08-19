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Fórmula 1 GP de Países Bajos

¿F1 y MotoGP en la misma pista y al mismo tiempo? Steiner cree que es posible

Guenther Steiner cree que un fin de semana de carreras conjunto y único de F1 y MotoGP podría hacerse realidad en los próximos años.

Lydia Mee
Publicado:
Coches en la parrilla en la salida del GP de Países Bajos de F1

Cars line up on the grid for the race start.

Foto de: Mark Thompson - Getty Images

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, cree que un fin de semana de carreras conjunto con F1 y MotoGP podría convertirse en realidad en los próximos cinco años, identificando sedes como Silverstone como posibles anfitrionas de un histórico evento único.

La especulación en torno a una posible colaboración entre F1 y MotoGP ha crecido tras la adquisición de MotoGP por parte de Liberty Media. Steiner, propietario del equipo KTM Tech3 de MotoGP y Moto3, habló de la posibilidad de un fin de semana de carreras conjunto durante una aparición en el podcast Up To Speed.

"Creo que llegaremos a ello. Hay algunos circuitos donde se puede hacer; no hay muchos. Silverstone podría hacerlo", explicó Steiner cuando se le preguntó si el posible doble programa podría llegar a ocurrir alguna vez.

"Como evento único, sería genial. Al decir evento único, solo para un acontecimiento especial, si hay un aniversario de algo, sería genial hacerlo."

Steiner reconoció que las complejidades logísticas y los distintos compromisos de calendario descartan una colaboración inminente, pero que podría materializarse en los próximos cinco años.

Guenther Steiner

Guenther Steiner

Photo by: Kym Illman / Getty Images

"Pero ¿ocurrirá en los próximos uno o dos años? Quizá no. ¿Pero quizá en los próximos cinco años? No lo descartaría. Y creo que en realidad es una buena idea hacerlo solo para ver, porque la F1 es obviamente la cima del automovilismo y MotoGP es la cima en las motos.

"Así que sería genial tener un evento único como celebración. Pero no soy el presidente ni el CEO de Liberty Media, así que no tengo voto en ello."

Steiner mencionó Silverstone como un circuito anfitrión potencial para el evento, pero otros que albergan tanto F1 como MotoGP incluyen el Circuit de Barcelona Catalunya (España), el Red Bull Ring (Austria), el Circuit of The Americas (Estados Unidos), el Losail International Circuit (Qatar) y el Sepang International Circuit (Malasia).

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