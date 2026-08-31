Un año sin victorias: las crudas estadísticas del 2026 de Oscar Piastri en la F1

31 de agosto de 2025. Oscar Piastri ganó el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, ampliando a 34 puntos su ventaja en el campeonato sobre su compañero de equipo McLaren, Lando Norris. Max Verstappen, de Red Bull, se encontraba a 104 puntos y, aparentemente, fuera de la lucha por el título.

Durante el resto de esa temporada, Piastri no volvió a ganar ningún gran premio y acabó cayendo al tercer puesto de la clasificación, un descenso acompañado de una avalancha de especulaciones infundadas que apuntaban a que su propio equipo estaba saboteando sus posibilidades.

Aparte de los podios en Suzuka y Miami en primavera, tampoco se ha acercado a ganar ningún Gran a lo largo de una accidentada temporada 2026. Lo que resulta más preocupante —aunque, naturalmente, los adeptos a las teorías de la conspiración tendrían una explicación fácil a mano— – es que Norris le ha superado, ganando en Hungaroring y Zandvoort, así como en el sprint de Miami.

Los problemas de Piastri comienzan en la clasificación y continúan en las carreras. El balance en la clasificación es ahora de 22-7 a favor de Norris desde Zandvoort la temporada pasada. Cuenta con seis poles y nueve vueltas rápidas, además de nueve victorias en Grandes Premios, pero hasta ahora esta temporada no parece que vaya a mejorar ese balance.

Parte del problema está intrínsecamente ligado al concepto del McLaren MCL40. Piastri ha tenido tradicionalmente dificultades en circuitos de bajo agarre, donde su estilo de conducción relativamente convencional tiende a generar picos en la temperatura superficial de los neumáticos traseros al deslizarse.

Norris ha demostrado ser el más adaptable de los dos pilotos. Su estilo de solapar el freno y el acelerador al acercarse a la curva con una trayectoria menos cerrada hace que las ruedas delanteras ayuden a las traseras a girar el coche cuando alcanzan el pico de adherencia lateral. Pero para que esto funcione, necesita tener un buen tacto de ese agarre a través del eje delantero, así como la confianza de que la parte trasera cumplirá con su función.

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Los movimientos más lineales de Piastri al pisar y soltar el freno y el acelerador tienden a hacer que la parte trasera derrape más cuando el agarre es menor, una tendencia agravada por el hecho de que los monoplazas de este año tienen menos carga aerodinámica en general.

McLaren ha tenido dificultades para añadir carga aerodinámica eficaz en la parte trasera del MCL40 porque optó por la distancia entre ejes más corta permitida. Eso ayudó a reducir fácilmente el peso, pero ofrece menos superficie en el suelo para añadir aletas y ranuras que condicionen el flujo de aire.

Piastri se esforzó por alcanzar la sexta posición en Zandvoort, mientras que su compañero de equipo se alzó con la victoria Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Las pequeñas pérdidas de tiempo provocadas por los deslizamientos de la parte trasera tienden a acumularse a lo largo de la vuelta, dependiendo del trazado del circuito, ya que Piastri tiene que utilizar más energía eléctrica en comparación con Norris para recuperar la velocidad. Esto puede dejarlo con un menor nivel de carga, lo que le resta velocidad máxima en las rectas.

Las recientes mejoras han devuelto a McLaren a la lucha por las victorias tras un comienzo de temporada decepcionante, en el que Piastri ni siquiera llegó a la parrilla en Australia y China debido a problemas con la unidad de potencia. Pero el comportamiento del eje trasero sigue siendo un problema, especialmente en carrera, donde tiende a sufrir una mayor degradación que Norris.

Esto quedó patente en la última prueba, el GP de los Países Bajos, donde Norris superó al líder del campeonato, Kimi Antonelli ( Mercedes, en un duelo directo, mientras que Piastri se vio retrasado por una parada en boxes lenta y problemas con los neumáticos traseros, terminando 32 segundos más tarde en sexta posición.

"En general, he estado mucho más contento con el coche este fin de semana, lo cual ha sido positivo", declaró Piastri en Zandvoort.

"Siento que hemos vuelto al ritmo habitual, con puntos fuertes en algunas curvas y puntos débiles en otras, en lugar de limitarme a intentar ganar tiempo en todas partes, lo cual ha estado bien.

"Probablemente aún nos falte un poco de carga aerodinámica en comparación con algunos de los demás, o al menos ciertas características de equilibrio. Creo que dependemos mucho del agarre de los neumáticos nuevos para mejorar nuestro equilibrio.

"Quizá paguemos un poco más el precio cuando los neumáticos se deterioran, pero eso es solo una suposición".

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