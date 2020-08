Así queda el calendario definitivo 2020 de F1

Como ya se adelantó, la principal novedad es el regreso en noviembre del Gran Premio de Turquía en el Istanbul Park por primera vez desde 2011.

La temporada terminará como estaba planeado con una doble cita en Bahrein y Abu Dhabi.

Todas las carreras confirmadas se celebrarán durante tres días excepto Imola, que se concentrará en dos.

El total de 17 grandes premios da a la F1 un cierto margen en caso de que alguno de los eventos se caiga inesperadamente por la COVID-19, ya que el número mínimo de carreras para garantizar el pago completo de las cadenas de televisión es de 15.

El calendario incluye cinco sedes que no estaban en la versión original: Mugello, Nurburgring, Portimao, Imola y Estambul.

Para la carrera turca, que se celebrará el 15 de noviembre, el material se trasladará en avión y no por carretera y mar como en años anteriores, y de ahí se llevará a Oriente Medio.

No se ha confirmado qué trazado se utilizará en el segundo evento en Bahrein, denominado GP de Sakhir. La F1 había estado valorando correr en el circuito exterior, mucho más corto y rápido, que Ross Brawn ha descrito como casi un óvalo, pero ahora parece que no se utilizará. Sakhir cuenta con el trazado alternativo de "resistencia" que ya se utilizó en 2010.

"Estamos orgullosos de anunciar que Turquía, Bahrein y Abu Dhabi formarán parte de la temporada 2020", dijo el jefe de la F1, Chase Carey.

"Este año ha representado un desafío sin precedentes para la Fórmula 1 y el mundo y queremos rendir un homenaje a todos en la Fórmula 1, la FIA, los equipos y nuestros socios que han hecho esto posible".

"Aunque estamos decepcionados por no haber podido ir a alguna de las carreras planeadas este año, estamos convencidos de que nuestra temporada ha comenzado bien y seguirá deparando muchas emociones, con carreras tradicionales y otras nuevas que entretendrán a todos nuestros fans".

La F1 también ha confirmado la cancelación definitiva del GP de China. La carrera fue aplazada de su fecha original del 19 de abril antes del comienzo de la temporada, y como la crisis del COVID-19 se alivió en el país se mantuvo a la espera de una nueva fecha.

En cambio, aún no se ha producido la cancelación oficial del GP de Vietnam, que se aplazó desde el 5 de abril. La carrera no tendrá lugar esta temporada, pero todavía tiene que ser confirmado. La F1 esperaba realizar la carrera urbana en Hanoi este año, pero los problemas logísticos y el hecho de correr de nuevo en 2021 sólo cuatro o cinco meses más tarde hicieron que no fuera posible.

Calendario definitivo de la F1 2020