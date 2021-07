Tsunoda: "Sergio Pérez me da muchos consejos"

El piloto japonés tuvo un sorprendente ingreso en la máxima categoría cuando finalizó noveno en el inicio del campeonato en Bahréin, pero a eso le siguió un frustrante accidente en la clasificación de la siguiente cita en Imola, lo que lo llevó a salir último para también realizar un trompo en la carrera.

En los siguientes grandes premios Tsunoda no tuvo grandes actuaciones hasta la cita en Bakú, donde clasificó séptimo y llegó a la meta en esa misma posición. Sin embargo, a eso le siguió otro choque en la Q1 en Paul Ricard que lo condenó al fondo de la parrilla antes de recuperarse siendo décimo el domingo pasado en el GP de Estiria, una carrera en la que batalló duro con Fernando Alonso.

Consultado este jueves en la conferencia de prensa previa al GP de Austria si recibía consejos por parte de Pierre Gasly, su compañero en AlphaTauri, o de los otros pilotos del equipo hermano Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez, el piloto de 21 años de edad indicó que suele buscar respuestas al observar a su coequipero francés y que quien lo ha aconsejado, en más de una ocasión, ha sido "Checo".

"No recibí ningún consejo directo de Pierre, normalmente no hablamos de carreras, pero observo los datos, y ya sabes, puedo ver también su enfoque con la cámara a bordo o la radio y sólo observo esas cosas para mejorar y me inspiro en él. Y si hay algo que pueda tomar, siempre lo tomo", explicó.

"Sergio me da muchos consejos. Después de Francia o Mónaco, cuando tuve un mal fin de semana, me mandó un mensaje con algunas palabras positivas para mí y consejos y eso me motiva. Así que estoy realmente agradecido a Sergio. Y sí, por supuesto Max. Los cuatro pilotos en Red Bull tenemos una muy buena relación. Voy a seguir presionando para mejorar e inspirarme en ellos", agregó.

Tsunoda espera sacar provecho de la posibilidad de aplicar este fin de semana en el GP de Austria todo lo que aprendió en el reciente GP de Estiria, disputado en el mismo circuito.

"Creo que es muy útil, es una mejor la preparación que lo habitual. Realmente depende de las condiciones. No quiero que llueva, pero si llueve, hay que adaptarse. Creo que es una situación similar a la del año pasado. Es como en la Fórmula 2 que hicimos también dos semanas seguidas. Y sí, tengo buenos recuerdos, especialmente la segunda ronda de Austria, así que va a ser divertido. Creo que también hay diferentes compuestos que usaremos. El C5 tiene más agarre, va a ser divertido en la clasificación y también será interesante en la carrera", comentó.

Información adicional por Oleg Karpov

Galería: Las fotos del jueves del Gran Premio de Austria de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Carlos Sainz Jr., Ferrari durante la conferencia de prensa 1 / 47 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari durante la conferencia de prensa 2 / 47 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari durante la conferencia de prensa 3 / 47 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari durante la conferencia de prensa 4 / 47 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing durante la conferencia de prensa 5 / 47 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, McLaren durante la conferencia de prensa 6 / 47 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, McLaren durante la conferencia de prensa 7 / 47 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine F1 and Sir Lewis Hamilton, Mercedes 8 / 47 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine F1 durante la conferencia de prensa 9 / 47 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine F1 durante la conferencia de prensa 10 / 47 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine F1 durante la conferencia de prensa 11 / 47 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine F1 durante la conferencia de prensa 12 / 47 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine F1 durante la conferencia de prensa 13 / 47 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 durante la conferencia de prensa 14 / 47 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 durante la conferencia de prensa 15 / 47 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 durante la conferencia de prensa 16 / 47 Foto de: FIA Pool George Russell, Williams Daniel Ricciardo, McLaren durante la conferencia de prensa 17 / 47 Foto de: FIA Pool George Russell, Williams durante la conferencia de prensa 18 / 47 Foto de: FIA Pool George Russell, Williams durante la conferencia de prensa 19 / 47 Foto de: FIA Pool George Russell, Williams durante la conferencia de prensa 20 / 47 Foto de: FIA Pool Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing durante la conferencia de prensa 21 / 47 Foto de: FIA Pool Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing durante la conferencia de prensa 22 / 47 Foto de: FIA Pool Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing durante la conferencia de prensa 23 / 47 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren durante la conferencia de prensa 24 / 47 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren durante la conferencia de prensa 25 / 47 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes durante la conferencia de prensa 26 / 47 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes durante la conferencia de prensa 27 / 47 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes durante la conferencia de prensa 28 / 47 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes durante la conferencia de prensa 29 / 47 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes durante la conferencia de prensa 30 / 47 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing durante la conferencia de prensa 31 / 47 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing durante la conferencia de prensa 32 / 47 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing durante la conferencia de prensa 33 / 47 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing durante la conferencia de prensa 34 / 47 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing durante la conferencia de prensa 35 / 47 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing durante la conferencia de prensa 36 / 47 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams durante la conferencia de prensa 37 / 47 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams durante la conferencia de prensa 38 / 47 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams durante la conferencia de prensa 39 / 47 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams durante la conferencia de prensa 40 / 47 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams durante la conferencia de prensa 41 / 47 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams Pierre Gasly, AlphaTauri durante la conferencia de prensa 42 / 47 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri durante la conferencia de prensa 43 / 47 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri durante la conferencia de prensa 44 / 47 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri durante la conferencia de prensa 45 / 47 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri durante la conferencia de prensa 46 / 47 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri durante la conferencia de prensa 47 / 47 Foto de: FIA Pool