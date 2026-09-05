"¡Se me olvida el Modo Recta!" – Tsunoda revela el divertido desafío en Monza con los coches de F1 de 2026

Dos semanas después de su impresionante actuación en Zandvoort, Yuki Tsunoda ha vuelto a tener un gran comienzo en su segundo fin de semana de Fórmula 1 de 2026 en Monza.

El piloto japonés dijo durante el día de medios que el Gran Premio de Italia sería un reto mucho mayor que Zandvoort, ya que el Templo de la Velocidad es una pista 'falta de energía' para las unidades de potencia de 2026 y, por lo tanto, pone un mayor énfasis en la gestión de la batería que el GP de Países Bajos.

No obstante, el piloto japonés ha vuelto a empezar bien el fin de semana de carrera. Tras los entrenamientos del viernes, Tsunoda fue 10.º, justo por detrás de Max Verstappen y a solo una décima de segundo de su compañero de equipo Arvid Lindblad.

Esto plantea la cuestión de si Tsunoda se ha sorprendido a sí mismo, dado el difícil fin de semana que esperaba.

"Sí y no," dijo el piloto japonés a Motorsport.com en la zona de prensa. "Definitivamente es una lucha, especialmente la FP1, pero venía más de, como en general, muchas cosas que fueron bastante caóticas."

Tsunoda esperaba un fin de semana más difícil en Monza porque la gestión de la energía es más crucial allí que en Zandvoort. Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Eso no está tan relacionado con Racing Bulls, sino más con la complejidad de la normativa de 2026. Tsunoda conoce bien Monza de la era del efecto suelo y, por lo tanto, estaba acostumbrado a usar el DRS en el circuito.

En 2026, eso ha sido reemplazado por aerodinámica activa y zonas de Modo Recta, de las cuales hay considerablemente más de las que solía haber zonas de DRS.

Monza tiene cuatro zonas SM este año, y son muy necesarias para reducir la cantidad de resistencia aerodinámica y evitar que la imagen en pista con los coches de 2026 sea aún más dolorosa de lo que ya es.

Tsunoda explica entre risas, sin embargo, que seguía olvidándose de usar el Modo Recta en la aproximación a Parabolica, simplemente porque aún no lo tenía completamente interiorizado.

"Tenemos más puntos de activación que el año pasado con el equivalente al DRS," añadió.

"Y sigo olvidándome de usar este Modo Recta hacia la curva 11. Estaba como, oh, ¿por qué estoy perdiendo tanto tiempo por vuelta? Oh, bueno, en realidad no estoy usando el Modo Recta. Así que esas cosas realmente me están golpeando bastante fuerte y, ya sabes, hay algunos desafíos que tuve con la transición entre el año pasado y este año."

Tsunoda se olvidaba constantemente de utilizar el Modo Recta cuando se dirigía hacia la Parabólica durante la FP1. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En los segundos entrenamientos, Tsunoda sí usó el Modo Recta en todos los lugares permitidos y demostró ser sorprendentemente competitivo.

"En general, en la FP2, todo encajó un poco más. Terminó bastante bien, sabiendo también qué tipo de cosas aún podemos mejorar.

"Creo que Arvid se ve más cómodo en el coche, así que todavía hay algunas cosas para mí [por mejorar]. La confianza en el coche no es enorme, no está al 100%, así que gradualmente solo necesito sacar más rendimiento de eso."

Tsunoda predice caos en la clasificación: "Va a estar picante"

El hecho de que Tsunoda estuviera inmediatamente a ritmo tanto en Zandvoort como en Monza naturalmente dice algo sobre su capacidad de adaptación, pero también sobre lo accesible que es el coche de Racing Bulls.

El VCARB 03 parece ser un coche bien equilibrado y relativamente fácil de llevar a una ventana de puesta a punto funcional, un gran contraste con el coche de Red Bull al que Tsunoda estaba acostumbrado en 2025.

"Es demasiado pronto para decirlo porque es solo la segunda carrera y no sé exactamente cómo se compara con otros coches, pero ciertamente recibí mucho apoyo del equipo y también [este coche es] menos puntiagudo, supongo, en comparación con lo que experimenté el año pasado."

El rebufo es crucialmente importante en Monza, por lo que Tsunoda espera una sesión de clasificación caótica. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aunque muchas cosas son diferentes este año, un aspecto sigue siendo el mismo en Monza: el rebufo vale su peso en oro, y eso podría hacer que la clasificación sea caótica.

"Creo que habrá caos, en Q1, Q2 y probablemente también en Q3," predijo Tsunoda.

"Pero supongo que esa es la historia habitual en Monza, probablemente un poco más extrema este año.

“Necesitamos una buena estrategia para eso, pero esas cosas son realmente difíciles de predecir. Pero sí, el rebufo es definitivamente importante y eso también afecta a todo. Va a estar picante."

Fotos del GP de Italia - Sábado