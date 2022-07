Tsunoda dice estar más tranquilo tras los comentarios de Marko

Desde que debutó en la F1 a principios de 2021, Tsunoda se ha ganado la reputación de ser muy ruidoso por la radio y de gritar a menudo sobre las cosas que le suceden en el coche, lo que ha dado lugar a citas como "el paraíso del tráfico" que desde entonces se han convertido en parte del léxico del paddock.

Marko, asesor de Red Bull, supervisa a todos los pilotos junior de la marca, incluido Tsunoda en AlphaTauri, y dijo antes del Gran Premio de Austria que el piloto japonés era "propenso a los arrebatos de ira, pero es jodidamente rápido".

Marko también reveló que Red Bull había contratado recientemente a un psicólogo para ayudar a Tsunoda, quien dijo que esperaba que eso evitara que se "sobrecalentara" mientras está en el monoplaza.

Pero Tsunoda restó importancia a la imagen de su enojo en el coche, ya que cree que este año ha controlado mejor su temperamento.

"En la pista, en cuanto me pongo el casco, probablemente sea más fácil frustrarse", dijo Tsunoda.

"Últimamente soy capaz de controlarlo bien, en comparación con el año pasado, sin duda. No creo que sea sólo yo quien se enoje en la pista".

"Parece que estoy específicamente más enojado que los demás porque probablemente grito, por eso. Últimamente no estoy tan enfadado. Me mantengo tranquilo".

"Por supuesto que no es todas las veces. Pero sí, creo que hay otras cosas en las que me tengo que centrar, así que no me importan mucho esas cosas".

"Creo que incluso que grite, en cuanto hago un buen papel en esa semana de carrera, a nadie le importa".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Peter Fox

AlphaTauri ya ha confirmado que Pierre Gasly seguirá en el equipo para 2023, pero aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro de Tsunoda.

El director del equipo, Franz Tost, dijo en Austria que Tsunoda tenía una "buena oportunidad" de mantener su asiento, a pesar de su reciente bajón de rendimiento, que lo ha llevado a no sumar ningún punto desde España.

Tsunoda dijo que, de cara al fin de semana pasado en Francia, quería volver a la "rutina normal y al ritmo que tenía en las tres o cuatro primeras carreras" con el coche actualizado AlphaTauri AT03.

El japonés fue el mejor del equipo en la clasificación, llegando a la Q3 para asegurar el octavo lugar en la parrilla, aunque luego un contacto en la primera vuelta con Esteban Ocon arruinó su carrera. Ocon fue penalizado con cinco segundos por causar la colisión, mientras que Tsunoda acabó retirándose.

"Tenía subviraje en mitad de la curva y se estrelló contra mí, así que no pude hacer nada, para ser sincero", dijo Tsunoda sobre el incidente.

"Fue una pena. Creo que era posible estar entre los ocho primeros fácilmente. Una verdadera lástima. Tendré que volver más fuerte en Hungría y sumar buenos puntos".