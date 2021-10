Tsunoda espera que su nuevo simulador le ayude a "agudizar" su pilotaje

La primera temporada del joven japonés en Fórmula 1 ha sido una montaña rusa dada la cantidad de altibajos que ha experimentado en su rendimiento y sus resultados.

Después de ser considerado por Ross Brawn como el 'mejor debutante en años' en Fórmula 1 tras un fuerte estreno en Bahrein, Tsunoda atravesó un período doloroso de accidentes innecesarios que arrojaron dudas sobre su futuro.

Sus jefes de Red Bull le obligaron a mudarse a Italia para estar más cerca de la fábrica de su equipo, de modo que pudiera crear una mejor relación de trabajo con sus ingenieros y mecánicos.

Ahora que AlphaTauri ha decidido renovarle para una segunda temporada, una decisión que el propio Tsunoda admitió que le sorprendió, el japonés espera que un nuevo simulador en su casa le dé una ventaja adicional para mejorar su preparación.

Aunque el simulador para su casa no será tan técnicamente complejo y realista como las instalaciones a medida que Red Bull usa en sus fábricas, es lo suficientemente bueno como para ayudarle a aumentar su nivel y optimizar sus procesos de trabajo.

"He estado dando muchas vueltas", dijo Yuki Tsunoda. "Por supuesto, no es lo mismo que estar en el simulador a gran escala de Red Bull, que no es como el coche real, pero es el más realista que he usado".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, in the drivers parade Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"El principal beneficio del simulador es aprender sobre la pista y mejorar mi pilotaje. También puedo revisar algo que sucedió en la carrera anterior o puedo practicar alguna parte en particular de la conducción".

"Tener el simulador en casa es útil y también puedo debatir lo que estoy haciendo en él con mi ingeniero y simular un fin de semana de carrera desde los libres 1 hasta la clasificación, según los planes que el ingeniero me preparó, para que podamos trabajar en juntos".

El momento de la llegada del simulador a su casa es especialmente útil para Tsunoda, porque no ha competido nunca en el circuito de Istanbul Park, donde se lleva a cabo el Gran Premio de Turquía de este fin de semana.

Y tiene la esperanza de que, después de algunas carreras decepcionantes últimamente, pueda comenzar a avanzar.

"Las últimas cinco carreras fui bastante consistente, pero el rendimiento y el ritmo no fueron tan buenos, así que este fin de semana creo que intentaré mejorarlo un poco más para ser más competitivo", declaró el de AlphaTauri.

"Suponiendo que sea en seco, parece ser una pista físicamente exigente con zonas como la curva 8. Así que será difícil, pero estoy deseando que llegue".