Tanto dentro como fuera de la pista, corren tiempos interesantes en Red Bull Racing. En el plano deportivo, Max Verstappen ha expresado su preocupación por la falta de velocidad en el RB20, aunque su compañero de equipo está aún más bajo la lupa. Sergio Pérez lleva semanas bajo una enorme presión, y Helmut Marko ha revelado a esta web que habrá un momento de revisión en el parón veraniego.

"Todavía tenemos a Racing Bulls también", expresó Marko al indicar que la evaluación incluirá a ambos equipos. Checo Pérez debe cumplir en la pista para conservar su asiento, pero si no es así, Red Bull tiene varias opciones. Por ejemplo, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo y Liam Lawson se disputan el puesto. Este último pudo terminar un filming day con el RB20 después de Silverstone, mientras que Ricciardo, sorprendentemente, también ha vuelto a la competición con todas las de la ley.

Esto último se debe en parte a las dudas existentes en Red Bull Racing sobre si Tsunoda tiene la compostura necesaria para mantenerse en un equipo puntero a pesar de su enorme velocidad. Sin embargo, el japonés se mostró muy tajante durante el día de los medios de comunicación en Spa (Bélgica).

"No sé si me están considerando seriamente para ese puesto. Tal vez haya conversaciones en segundo plano, pero aparte de Max, no creo que nadie reciba información al respecto. Espero que me mencionen en esas conversaciones y creo que he hecho todo lo que tenía que hacer. Estoy bastante contento con mi rendimiento hasta hoy. Entonces, ¿qué más tengo que hacer?", se pregunta en voz alta en conversación con Motorsport.com y otros medios.

"Es bastante obvio. Si miras los puntos que sumo en comparación con los demás. Estoy bastante contento con todo lo que he demostrado y eso es lo único sobre lo que tengo control. Todo lo demás no lo controlo".

Tsunoda sí asegura que sabe que estas semanas son importantes para él y para sus compañeros de Red Bull. "Excepto para Max, en realidad todas las carreras son cruciales para los pilotos de Red Bull. Estoy acostumbrado a ello y a hacer lo mío. Si miras cuántas veces he llegado a la Q3 o el número de puntos, creo que he demostrado lo suficiente. Esta carrera volverá a ser importante, por supuesto, pero vamos a ver cómo va".

Sin conversaciones con Marko y Horner sobre el asiento en Red Bull

Aunque Tsunoda está lleno de publicidad apostando por el asiento de Red Bull, dice que aún no ha mantenido conversaciones al respecto con Helmut Marko y Christian Horner. "No", se limita a responder. "No sé los demás, pero a juzgar por sus reacciones, tampoco parece que estén teniendo conversaciones".

"Quiero ese asiento al cien por cien, por supuesto, pero tienen que decidirse cuanto antes", señaló Lawson.

La única conversación que Tsunoda mantuvo con Marko, según él, fue difícil de calibrar. "¿Dónde fue eso? ¿En España? Oh, no, ¡en Austria! Allí me dijo 'las próximas carreras serán importantes para el futuro'. Austria no fue buena para mí, lo que me hizo pensar 'quizás está hablando de mi propio asiento en la F1 en lugar del asiento de Red Bull'. Eso también es típico de Helmut. Si no rindes en una o dos carreras, enseguida viene a presionarte. Estoy acostumbrado a eso, aunque está bastante claro lo que demostré en Silverstone y Hungría. Después de eso, no he tenido ninguna conversación".

Preguntado por lo que dice exactamente el contrato de Tsunoda para el año que viene -si es específico para el equipo hermano o no-, el propio japonés también reconoce no saber lo que dice. "Según Helmut, pueden cambiar las cosas como quieran. Un contrato en sí mismo no significa casi nada. Sinceramente, yo tampoco he leído bien el contrato, así que da igual...".

En realidad, Horner y Marko han revelado en varias ocasiones que todos los pilotos tienen un acuerdo con Red Bull, lo que significa que los cambios pueden realizarse sin problemas y que el equipo no está fijado. En respuesta a las declaraciones de Tsunoda, Marko ya dijo a Motorsport.com en Hungría: "Yuki debería esperar primero y ver en qué se convierten las decisiones".