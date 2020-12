F1: Tsunoda ficha por AlphaTauri

La noticia se esperaba desde hace algunas semanas, ya que el piloto japonés comenzó su preparación probando un Toro Rosso de 2018 en Imola el mes pasado.

Este martes en Abu Dhabi completó su primera salida con el coche y los neumáticos actuales, marcando el séptimo mejor tiempo del día.

El piloto de 20 años, que es protegido tanto de Red Bull como de Honda, será el primer japonés en la F1 desde Kamui Kobayashi en 2014.

Tsunoda causó una gran sensación en la F3 en 2019 con el modesto equipo Jenzer, ganando la carrera al sprint en Monza.

Carlin le incorporó al equipo de F2 este año y puntuó regularmente desde el debut. Ganó carreras en Spa, Sakhir y Silverstone, y después de un gran final de temporada terminó tercero en el campeonato.

Tsnuoda cuenta con el respaldo del asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, quien dijo a Motorsport.com en Abu Dhabi: "¡Le quiero! Su velocidad, la forma en que adelanta, pero también la rapidez con la que ha aprendido a cuidar los neumáticos, y todo eso".

El jefe de AlphaTauri, Franz Tost, dijo que Tsunoda ha impresionado al equipo de Faenza.

"Red Bull lleva siguiendo la carrera de Yuki desde hace tiempo y estoy seguro de que será un gran activo para nuestro equipo", afirmó el austriaco.

"Viéndole en la F2 este año, ha demostrado la mezcla adecuada de agresividad en las carreras y un buen entendimiento técnico. Durante el test en Imola en noviembre, cuando condujo nuestro coche de 2018, sus tiempos fueron muy consistentes en una simulación de carrera, progresó a lo largo del día y dio a nuestros ingenieros información útil".

"Además, su integración con los ingenieros de Honda ha sido perfecta, lo que sin duda ayuda. En el test de Abu Dhabi esta semana, demostró que aprende rápido y que está listo para dar el salto a la F1".

Tsunoda comentó: "Como la mayoría de pilotos, mi objetivo siempre ha sido correr en la F1, así que estoy muy contento con esta noticia".

"Quiero agradecer a la Scuderia AlphaTauri, Red Bull y al Dr. Marko darme esta oportunidad, y por supuesto a todos los de Honda, por su apoyo hasta ahora en mi carrera, dándome grandes oportunidades para correr en Europa".

"También tengo que darle las gracias a los equipos con los que he corrido hasta llegar a este punto, en particular a Carlin, con quien he aprendido mucho este año. Me doy cuenta de que llevaré las esperanzas de muchos aficionados japoneses en la F1 el año que viene y también daré lo mejor por ellos".