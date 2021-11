Tsunoda se defiende tras la acusación de Pérez: "No hice nada malo"

Si bien es cierto que Tsunoda ha estado teniendo un buen fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el nombre del japonés se destacó enormemente en el cierre de la sesión de clasificación pero no exactamente por haber hecho un gran trabajo en la pista.

Tsunoda ya estaba condenado a salir en la parte trasera de la parrilla el domingo por cambiar el motor Honda de su AlphaTauri, pero el equipo igual se aseguró que llegara a la Q3 –usando neumáticos blandos en la Q2 contra los medios de casi todos los demás- para darle el rebufo a su compañero, Pierre Gasly.

Sin embargo, el debutante este año en la Fórmula 1 protagonizó un confuso incidente en los instantes finales de la Q3, cuando se salió de pista en la veloz curva 10 a derechas, lo que complicó a "Checo" Pérez, quien se encontraba cerca suyo y terminó por seguirlo hacia la hierba.

Verstappen, quien venía aún más atrás en el orden, levantó el pie del acelerador porque pensó que habría banderas amarillas –lo que finalmente no ocurrió- y no pudo mejorar su tiempo de vuelta.

Tanto Pérez como Verstappen, quienes habían marcado sus mejores tiempos personales en el primer sector en esa vuelta, como Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, se mostraron molestos con Tsunoda, quien se defendió.

"Yo no he metido la pata con los Red Bull. Fue un error de ellos mismos", disparó el japonés luego de la clasificación. "Me fui fuera y no pude hacer nada más que eso. Quiero decir, no sé, ¿dónde debería ir allí?"

Cuando se le preguntó si lo estaban informando por radio sobre la diferencia con Pérez, Tsunoda respondió: "Tenía una cuenta atrás, pero estaba en el sector 2. No lo sé. Si tuviera otra oportunidad, haría lo mismo. No sé qué debo hacer. ¿Creen que hice algo mal?".

Por último, Tsunoda dijo que buscará conversar con los jefes de Red Bull para aclarar lo sucedido.

"Tendré que hablarlo con Red Bull, pero no creo que haya hecho nada malo", finalizó.

