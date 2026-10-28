Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Tsolov va por Lawson para la FP1 de México con la mira en la F1 2027

El búlgaro debutará en una sesión oficial de Fórmula 1 al volante del Racing Bulls del neozelandés, mientras el equipo todavía no anuncia su alineación para la próxima temporada.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 28 oct 2026, 18:21

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Nikola Tsolov, Racing Bulls

Foto de: Red Bull Content Pool

Nikola Tsolov tendrá su primera participación en una sesión oficial de Fórmula 1 durante el Gran Premio de México. Racing Bulls confirmó que el piloto del programa junior de Red Bull ocupará el coche de Liam Lawson en el primer entrenamiento libre del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La oportunidad llega mientras la escudería de Faenza mantiene pendiente la definición pública de sus pilotos para 2027. Con la continuidad de Arvid Lindblad como escenario esperado, la atención está puesta en el asiento de Lawson, quien viene completando una sólida temporada, pero todavía no tiene anunciado su futuro.

Tsolov aparece como una alternativa dentro de la estructura de Red Bull y su participación en México le permitirá trabajar con el equipo en un fin de semana de gran premio.

El búlgaro ya tuvo una experiencia con la escudería en una prueba en Imola en agosto y ahora conducirá el VCARB 03 en una sesión que también servirá para aportar información a la preparación del fin de semana.

"Muchas gracias a VCARB por darme esta oportunidad en México. Después de mi prueba con el equipo en Imola en agosto, estoy entusiasmado por dar este próximo paso, aprovechar esa experiencia y aprender más sobre el coche y el reglamento actual", expresó Tsolov.

"Me concentraré en aprovechar al máximo la sesión, trabajar estrechamente con el equipo y aportar comentarios útiles".

Nikola Tsolov, Racing Bulls

Photo by: Red Bull Content Pool

Tsolov se incorporó al programa junior de Red Bull en 2025, después de una trayectoria en la que conquistó el campeonato de Fórmula 4 Española en 2022 y terminó subcampeón de Fórmula 3 en 2025. Esta temporada compite con Campos Racing en Fórmula 2, donde se encuentra entre los aspirantes al título de cara al final de la temporada.

Alan Permane, jefe de Racing Bulls, destacó que la participación en México representa un paso importante en la formación del joven piloto.

"Refleja nuestro compromiso con el desarrollo de nuevos talentos y con darles a nuestros pilotos jóvenes un tiempo valioso en pista y el apoyo que necesitan para aprender y desarrollarse", señaló.

"Después de haber trabajado con Nikola en Imola, tenemos ganas de ver cómo aprovecha esa experiencia en México y los comentarios que puede aportar para ayudarnos a preparar el fin de semana".

Para Lawson, la cesión de su monoplaza supondrá comenzar su actividad en pista en la segunda práctica del viernes. El neozelandés llega después de terminar noveno en Austin, donde volvió a liderar la zona media y consiguió su 13º resultado en los puntos de la temporada.

Ese rendimiento ha fortalecido sus argumentos para conservar el asiento. Sin embargo, mientras Racing Bulls mantiene abierta la definición para 2027, Tsolov tendrá en México una oportunidad para mostrar su capacidad dentro del equipo.

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