El trabajo remotor será "extremadamente difícil" en la F1

El aumento del número de carreras de Fórmula 1 por año, que para 2021 tendrá 23 grandes grandes premios y probablemente 24 en 2022, generó dudas sobre la presión que se está ejerciendo sobre el personal que asiste a todas las carreras.

Los directores de equipo de Mercedes y Ferrari, Toto Wolff y Mattia Binotto ya han dejado claro que van a intentar saltarse algunas carreras de la próxima temporada, y de hecho el italiano ya ha empezado a hacerlo. Además, los altos cargos del personal de ingeniería también podrían adoptar un calendario menos exigente.

Sin embargo, el jefe de rendimiento de vehículos de Williams, Robson, cree que si bien la tecnología permite trabajar de manera remota desde las fábricas durante los fines de semana de gran premio, hay algunas cosas que se pasan por alto al no estar presente en las pistas.

Robson no estuvo en el reciente Gran Premio de Turquía por coronavirus y se encontró con algunas complicaciones inesperadas que surgieron al no ser parte del equipo en el circuito.

“Puedo hacer todo de forma remota, estoy preparado en la fábrica, pero es tremendamente difícil”, admitió. “Te das cuenta de cuántos matices y cuántas conversaciones te pierdes, y de lo difícil que es unir las cosas".

"No es fácil, especialmente cuando las condiciones son como las de Turquía. Si hubiera sido un fin de semana sencillo y en seco, creo que habría sido mucho más fácil, en parte porque no habría sentido la necesidad de involucrarme, y en parte porque creo que habría sido más fácil con menos cosas inusuales de las que preocuparse".

El jefe de Mercedes, Wolff, dijo que el creciente número de carreras llevaría a los equipos a hacer planes para una mayor rotación de personal, ante el riesgo de agotamiento por obligar a la gente a trabajar tantos fines de semana.

"No hay que olvidar que la gente más trabajadora son los que montan los garajes y los desmontan y los mecánicos que van a pasar la noche trabajando si algo sale mal", recordó.

"Hay que preguntarse durante cuánto tiempo es sostenible y si hay que implementar un sistema diferente con dos equipos que puedan ir rotando en esos roles más duros. Es algo que estamos viendo en este momento".

El aumento del calendario está animando a más personal a trabajar desde las fábricas en lugar de viajar constantemente, pero la Fórmula 1 se plantea prohibir los "garajes remotos" que los equipos han instalado en las fábricas para aquellos que no quieren viajar.

Si bien esas bases han demostrado ser muy útiles en los últimos años, ya que ejecutan opciones de estrategia e ingeniería durante los fines de semana de los grandes premios, Robson cree que los equipos podrían funcionar perfectamente sin ellas si tuvieran que hacerlo.

“Es posible vivir sin ello”, declaró. “Si recuerdas otras épocas, no existían y el equipo que estaba en el circuito podía hacer un trabajo perfectamente bueno para mantener el coche seguro y legal, que son las dos cosas más importantes".

“Así que podrías arreglártelas sin ello siempre y cuando todos siguieran las mismas reglas que en ese momento. Se podría hacer, pero si en general sería mejor o no... no lo sé".

