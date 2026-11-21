Fórmula 1 Las Vegas GP

Toto Wolff: Russell estaba en la "posición perfecta" para la pole en Las Vegas

El piloto de Mercedes perdió ante su compañero de equipo Kimi Antonelli y Max Verstappen de Red Bull en Nevada

Ed Hardy

Publicado: 21 nov 2026, 6:07

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El jefe de Mercedes Toto Wolff considera que George Russell estaba en la “posición perfecta” para conseguir la pole en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, un honor que finalmente recayó en Max Verstappen.

El piloto de Red Bull saldrá primero en la carrera del sábado por la noche, con Russell segundo, a pesar de que ninguno fue el más rápido en la clasificación, ya que Kimi Antonelli fue el más veloz por 0.258s en el Mercedes hermano.

Pero un nuevo motor de combustión interna significa que tiene una penalización de cinco puestos en la parrilla y, por eso, su papel en la Q3 era ayudar inicialmente a Russell dándole un rebufo a su compañero de equipo.

El tráfico suele ser un problema en el circuito urbano de baja carga aerodinámica de Vegas, sin embargo, y eso se vio con todos los coches de Mercedes, Alpine y Racing Bulls agrupados antes de la última tanda.

Ningún piloto quería ir primero y Antonelli finalmente desistió, lo que significó que Russell no recibió ningún rebufo del italiano, pero Wolff todavía no cree que eso sea una explicación para que no consiguiera la pole.

“George, para mí, tenía la posición perfecta,” dijo Wolff a Sky Sports. “Estaba cuatro segundos detrás del coche de delante.

“Tenemos que averiguarlo, porque creo que hubo algo en las curvas siete, ocho, nueve, algo, si fue un error o ocurrió otra cosa.

“Tenemos que, no lo sé, para ser sincero, pero parecía la posición ideal para una vuelta de pole porque era el más rápido todo el tiempo.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Russell, en cambio, siguió al novato de Racing Bulls Arvid Lindblad, mejorando su primera vuelta de Q3 por dos décimas para marcar un 1m34.224s, mientras que Antonelli apenas cruzó la línea de meta a tiempo.

Más de la F1:

Eso permitió al campeón del mundo de 2026 pasar de sexto provisional a primero, provocando la confusión de un Wolff que no tenía “absolutamente ni idea” cuando se le pidió explicar cómo Antonelli fue el más rápido.

“Como estratega, cuando pensábamos que Kimi o iba a perder la vuelta o iba a estar demasiado cerca de Lindblad, y cruzó la línea 1.4 segundos detrás, y eso fue básicamente todo.

“Así que no entiendo cómo estando tan cerca puedes incluso hacer ese tiempo.”

Pero prepara un duelo fascinante entre Verstappen y Russell, que chocaron en la FP3, una sesión liderada por el británico, que también fue el más rápido en la Q1.

“Bueno, un gran cine,” dijo Wolff. “Si intentan pasar juntos por las primeras curvas, estaremos mirando.”

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Ed Hardy





Cómo el reglamento 2026 de la F1 neutralizó la "verdadera fortaleza" de Oscar Piastri



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



13 h



Cómo el reglamento 2026 de la F1 neutralizó la "verdadera fortaleza" de Oscar Piastri





Pirelli introduce un límite de stint para el GP de Qatar de F1, pero aumenta respecto a 2025



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



21 h



Pirelli introduce un límite de stint para el GP de Qatar de F1, pero aumenta respecto a 2025





Lewis Hamilton responde a los supuestos problemas de "confianza" en Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Lewis Hamilton responde a los supuestos problemas de "confianza" en Ferrari

More from

George Russell





George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



17 h



George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas





Jacques Villeneuve: Mercedes no será el equipo dominante en 2027



Fórmula 1



Fórmula 1 22 h



Jacques Villeneuve: Mercedes no será el equipo dominante en 2027





¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



4 d



¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?

More from

Mercedes





Antonelli confía en el W17 pese a la penalización y a la falta de datos en seco



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



22 h



Antonelli confía en el W17 pese a la penalización y a la falta de datos en seco





Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor





Kimi Antonelli: "El efecto yo-yo volverá en el GP de Las Vegas de F1"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Kimi Antonelli: "El efecto yo-yo volverá en el GP de Las Vegas de F1"

Últimas noticias





Toto Wolff: Russell estaba en la "posición perfecta" para la pole en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



8 min



Toto Wolff: Russell estaba en la "posición perfecta" para la pole en Las Vegas





Los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



10 min



Los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026





Leclerc carga contra Ferrari tras quedar eliminado en la Q2 de Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



16 min



Leclerc carga contra Ferrari tras quedar eliminado en la Q2 de Las Vegas





Franco Colapinto expresa su bronca por una Q3 que fue "un desastre" en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



19 min



Franco Colapinto expresa su bronca por una Q3 que fue "un desastre" en Las Vegas

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete