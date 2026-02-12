Toto Wolff revela la influencia de Mercedes-AMG para abrirle la puerta a Verstappen en Nurburgring

Toto Wolff ha confirmado que fue Mercedes-AMG quien presionó para modificar las fechas de las carreras de preparación para las 24 Horas de Nürburgring con el fin de acomodar a Max Verstappen, debido a la influencia que el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 tiene en la audiencia de la serie.

Después de debutar en GT3 y ganar en la Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) en 2025, Verstappen ha estado ansioso por continuar con sus participaciones en carreras de resistencia a la par de la F1. El neerlandés confirmó en octubre que su calendario de GT3 para 2026 también dependería de la complejidad de las regulaciones de F1 de 2026.

"[El próximo año] depende de muchas cosas, para ser honesto. Depende primero que nada de la F1, sospecho que con las reglas del próximo año va a ser muy complicado al principio, hay algunas incógnitas de todos modos", dijo.

"Probablemente será un poco más agitado que el final de un reglamento, cuando las cosas son un poco más directas. Además, también está el programa del equipo de GT3, qué auto vamos a correr el próximo año y cosas así, así que hay muchas cosas que todavía tienen que encajar antes de que realmente pueda planificarlo con mucha anticipación para mis pilotos que ya están en el equipo, además de para mí.

"Queremos volver allí, simplemente no sé en este momento cuántas carreras puedo hacer el próximo año, pero si hay una oportunidad y me siento bien al respecto, además de lo que esté sucediendo en la F1, entonces seguro."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Se confirmó en enero que la fecha había sido modificada para las carreras de preparación de las 24 Horas de Nürburgring. Wolff ahora ha confirmado la influencia de Mercedes en esta decisión.

"No fui yo personalmente", dijo a los medios en Bahréin. "Fue AMG junto con los organizadores de la NLS. Quiero decir, es un beneficio evidente para todos los participantes y para la serie.

"No conozco las cifras que escuché, no las recuerdo, pero entre una ronda normal de la NLS, tenemos 100 veces más espectadores en YouTube con Max participando que de otro modo. ¿Conocen los números? Era algo así como 10.000 frente a 750.000 o algo así de una locura, necesitan revisarlo.

"Así que no hay que pensarlo dos veces para cambiarlo, y creo que es genial para las 24 horas, para los aficionados tener a Max allí, y obviamente conducir un Mercedes es algo que disfrutamos."