Wolff se burla de rumores sobre mala relación con CEO de Mercedes

En declaraciones a medios seleccionados en una video conferencia, Wolff habló sobre sus propias reflexiones a raíz de las especulaciones sobre su futuro a largo plazo una vez que su actual contrato expire a finales de este año.

Aunque Wolff admite que su decisión sobre qué papel tomará en Mercedes aún no está tomada, se muestra firme en que la información de los medios que sugieren que su relación con el CEO de Daimler, Kallenius, es tensa, no son correctos.

Cuando se le preguntó cómo se compara su relación con Kallenius con la que tenía con su predecesor Dieter Zetsche, Wolff dijo: “[Son] dos personalidades muy diferentes, pero con los dos tengo una excelente relación de trabajo, y más que eso, en realidad una amistad”.

“Con Ola, me reí bastante cuando surgieron estos rumores de que había cierta disfuncionalidad en nuestra relación. Nosotros hablamos por teléfono muchas veces cada semana, y él está muy involucrado en todo. Es un muy buen compañero y alguien a quien no me gustaría perder, de la misma manera que lo fue Dieter".

Wolff cree que los informes de los medios de comunicación que dudan de que se quede en Mercedes fueron impulsados ​​por la inversión privada que hizo en Aston Martin a principios de este año.

"He comprado algunas acciones de Aston Martin como una inversión financiera. Yo creo en la marca y en la estrategia que están implementando”.

“Tobias Moers, el nuevo MD, es un tipo que conozco desde hace mucho tiempo, y creo que él puede cambiar este negocio. Hay un grupo muy fuerte de accionistas que respaldan a Aston Martin hoy que no lo defraudará, por eso decidí formar parte de ese grupo”.

“Mis funciones ejecutivas no han cambiado. Estoy en Mercedes, soy el director del equipo y soy accionista. Y está claro que cuando no hay otros titulares, lo de Aston Martin causó algunas olas. Pero estoy planeando con Mercedes. Tengo la mejor intención de quedarme aquí, y eso no ha cambiado”.

Una opción podría ser que Wolff mantenga su rol ejecutivo, pero que se aleje de algunas de las principales responsabilidades del equipo, para que ya no tenga que asistir a todas las carreras. Esto podría llevar a que alguien, como el director técnico James Allison, lo represente, como ha sucedido en varias reuniones de directores de equipo este año.

Wolff dijo que no tenía reparos en formar personal que se encuentra actualmente a su alrededor listo para reemplazarlo en el momento adecuado, ya que necesita sopesar lo que hará después de este año.

"Algo de lo que estoy realmente orgulloso en nuestro equipo es que siempre hemos hecho la transición de los miembros principales del equipo a diferentes roles. Hemos criado talento y lo mismo se aplica a mí”.

"He tenido la suerte de estar al frente de Mercedes desde principios de 2014, y son años que no me habría querido perder. Realmente disfruté la interacción y el trabajo con todos mis amigos en el equipo de F1 y en Daimler, y esto es algo que no me gustaría perder”.

“Sin embargo, necesito cuestionarme a mi mismo. No quiero ser un director de equipo que pase de ser grandioso a bueno sin darme cuenta de que, tal vez, ya no estoy aportando tanto al equipo como lo hice al principio”.

“Todavía siento que puedo aportar mucho, pero por supuesto estoy contemplando mi futuro. Estoy discutiendo con Ola sobre eso”.

“No es un simple contrato de trabajo, sino que implica participación accionaria. Pero estamos en medio del proceso de crear nuestro futuro conjunto y, por lo tanto, no quiero apegarme a un discurso en particular, ya sea a director del equipo o el director general”.

"Y para ser honesto, aún no he tomado ninguna decisión, porque ni siquiera hemos comenzado a competir, así que todos estos acuerdos y discusiones están sucediendo mientras hablamos”.