Fórmula 1 GP de Singapur
Toto Wolff fue visto en Mónaco en un Mercedes muy particular de 10 millones de dólares
Toto Wolff fue visto conduciendo un ultra raro Mercedes-Benz CLK GTR de 10 millones de dólares por las calles de Mónaco
Rahaan Mazumder
Publicado: 13 oct 2026, 12:25
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Toto Wolff, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Gestionar la inmensa presión de una batalla por el campeonato de Fórmula 1 exige encontrar formas de desconectar entre fines de semana de carrera. Para el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, relajarse antes del Gran Premio de Estados Unidos aparentemente implica sacar a dar una vuelta casual por el Casino Square de Mónaco a uno de los coches de calle más raros, caros y agresivos jamás construidos.
Apenas unos días después de un agotador Gran Premio de Singapur empapado de humedad, el multimillonario ejecutivo del automovilismo fue filmado por la cuenta de Instagram @monaco_luxurystyle mientras recorría las calles bañadas por el sol del Principado en un Mercedes-Benz CLK GTR plateado.
Un coche de carreras literal para la calle
Incluso en Mónaco, una ciudad repleta de coches como Bugatti y Ferrari, el CLK GTR detiene por completo el tránsito.
El vehículo es un "homologation special" —un coche legal para circular por la calle construido específicamente para cumplir con las regulaciones de la FIA necesarias para inscribir la versión de competición en el FIA GT Championship de 1997. Para poder competir legalmente en la pista, Mercedes-Benz tuvo que producir una pequeña serie de coches para clientes particulares. El resultado fue un monstruo con monocasco de fibra de carbono que aloja en posición central un motor AMG V12 atmosférico de 6,9 litros.
Con unos impactantes 604 caballos de fuerza y 572 libras-pie de torque, el CLK GTR de calle era, en esencia, un prototipo de resistencia al estilo Le Mans vestido con asientos de cuero y aire acondicionado.
El precio de $10 millones
Ver un CLK GTR en la vía pública es un acontecimiento increíblemente raro. Mercedes-Benz solo construyó 28 ejemplares en total: dos prototipos, 20 coupés y seis roadsters.
Debido a esa escasez extrema y a su estatus mítico entre los puristas del automovilismo, el valor del vehículo se disparó durante la última década. Cuando debutó en 1997, fue certificado por Guinness como el vehículo de producción más caro del mundo, con un precio de aproximadamente $1,5 millones.
Hoy, esas cifras se han multiplicado exponencialmente. Una de las seis variantes roadster fue vendida recientemente en una subasta de RM Sotheby's por unos asombrosos $10.235.000, y los coupés suelen alcanzar valoraciones enormes de ocho cifras en operaciones a puertas cerradas.
Mientras Kimi Antonelli se prepara para su oportunidad en el Campeonato Mundial de Pilotos de 2026 en Austin, su jefe claramente está disfrutando del otoño europeo al volante de la pieza definitiva de la historia de Mercedes.
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